ONI KOJI SU PROŠLI SPRSKE LOGORE GOVORILI SU MI DA IDEM U BEOGRAD! Tereza Kesovija otkrila da je poslušala VUKOVARSKE branitelje!

Pevačica Tereza Kesovija progovorila je o tome sa čime se susretala pred nastupe u Beogradu.

Hrvatska pevačica nastupala je u Beogradu i oko toga se podigla velika prašina, kako u medijima u Srbiji, tako i u Hrvatskoj.

-Vukovarski branitelji, i to oni koji su prošli srpske logore, su mi govorili da ne budem blesava i da idem u Beograd jer tamo je publika koja me voli, a ne četnici. Nagovarali su me i poslušala sam ih. Da bar nisam. Ili ipak, neka sam! S gorčinom se prisećam naslova u svim novinama da sam ja neko ko je otišao u Beograd uzeti lovu. Ja ne idem za lovom. Moja ljubav i empatija prema publici i sve što dajem na sceni, to se ne da platiti novcem. Bezbroj sam puta pevala bez i jedne kinte honorara. I opet ću - govori pevačica u emisiji "Briefing".

Podsetimo, pevačica Tereza Kesovija održala je koncert u Beogradu uprkos veoma burnoj reakciji javnosti u Hrvatskoj zbog ove njene odluke.

Kurir.rs/S.M.

