ŠER JE IMALA ĆERKU KOJA JE PROMENILA POL I POSTALA MUŠKARAC: Teško mi je palo u početku, ali sam shvatila da ga nisam izgubila!

Čez Bono (51) je jedino dete slavnog para Šer (75) i pokojnog Sonija Bona, a rodio se kao devojčica Čestiti.

Čez je prvo otkrio da je gej, a zatim da je i transrodan, 2009. godine.Tada je započeo tranziciju u muškarca, koja je finalizirana 2012. godine, kad je i prošao operaciju promene pola i legalno promenio ime.

Kako je ispričao Opri (67) u intervjuu, život pre tranzicije nije mu bio lak.

- Odmalena sam se osećao kao dečak, a kad sam ušao u pubertet i dobio obline, to me užasavalo. Osećao sam kao da me sopstveno telo izdaje, jer je radilo sve suprotno od onoga kako sam se ja osećao. Život pre tranzicije bio je zbilja težak - rekao je.

Čez je uz pomoć operacije i hormonske terapije postao muškarac koji je zadovoljan svojim izgledom. Paparaci su ga nedavno fotografisali tokom kupovine u Los Anđelesu, a na sebi je imao opuštenu i udobnu odevnu kombinaciju.

Šer je ispričala zašto joj je na početku bilo teško prihvatiti sinovljevu promenu.

- Čula sam njegov stari glas na sekretarici i to mi je jako teško palo. Ubrzo sam shvatila da ga nisam izgubila, nego je on samo u drugom obliku - ispričala je za CNN.

Šer je inače poznata legenda i ikona LGBTQ+ zajednice, jer ih je oduvek podržavala i borila se za njihova prava.

Da podsetimo, on je svoj prelazak iz žene u muškarca dokumentovao u filmu objavljenom 2011. godine pod imenom "Becoming Chaz".

