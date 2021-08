NENAD JEZDIĆ O TRIJUMFU U NIŠU: Svaka nagrada za mene je nova prepreka! Ne osećam se ni sada uljuljkano i relaksirano

Uručenjem nagrada na Letnjoj pozornici na Niškoj tvrđavi zatvoreni su 56. Filmski susreti, a Gran pri Naisu dobio je Nenad Jezdić za ulogu kriminalca u filmu "Vikend s ćaletom".

- Nagrada je uvek stimulativna, inspirativna, ali je na neki način i otežavajuća okolnost. Na ovom putu, i uopšte u životu, čovek, ma šta radio, savladava prepreke, jednu za drugom. I tako do kraja života. Svaka moja nagrada za mene je nova prepreka. Meni ne nedostaje ambicije, energije, kreativnosti i mašte za ovaj posao koji volim. Neizmerno ga volim. I volim da maštam, i nekim habitusom svojim da svedočim istinu o životu svakog čoveka, svakog pojedinca, imaginarnih likova, karaktera... Ovo nije nikakav kraj posle kog bi trebalo da se osećam uljuljkano i relaksirano. Posle ovoga mogu da idem dalje, da osvajam svoju maštu i inspiraciju. To što je nagrada od kolega glumaca, još ako je jednoglasna, onda si nekako siguran da živiš u jednom lepom samopouzdanju. Nagrada jednostavno mora da se stekne. I uvek postoji ta bojazan kako se to stiče - rekao je Jezdić povodom dobijene nagrade na Filmskim susretima.

