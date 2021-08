TAMARA DRAGIČEVIĆ O SILVANI ARMENULIĆ: Ona je bila žena koja je sa sobom nosila neku tugu, ali je uvek išla uzdignute glave!

Tamara Dragičević dobila je preksinoć na Filmskim susretima u Nišu prestižnu nagradu Carica Teodora za ulogu Silvane Armenulić u filmu "Toma". Mlada glumica nije imala nimalo lak zadatak da odigra jednu od najlepših žena u Jugoslaviji, koja je bila prva velika zvezda. Silvana je otkrila Tomu Zdravkovića, a nesrećno je poginula u saobraćajnoj nesreći 10. oktobra 1976. godine.

- U toku rada i pripreme za ulogu Silvane prepoznala sam da je ona svoju tugu i dušu nekako sebično skrivala i čuvala. Mislim da tu postoji neka sličnost između nas dve. To je jednostavno nešto što ne mora da se igra. Ona je bila žena koja je sa sobom nosila neku tugu, ali je uvek išla uzdignute glave - rekla je Tamara.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Na pitanje novinara da li smatra da je Silvana volela muškarce s kojima je bila, Tamara je uz smešak odgovorila: "To ne bi ni ona odgovorila, neću ni ja".

- Odigramo razne uloge i oni su deo nekog odrastanja i sazrevanja. Imate laku, najtežu, najkomplikovaniju, ali definitivno ovo je do sada za mene najemotivnija. Mislim da je ceo film "Toma" takav. On vraća veru u iskrenu ljudsku emociju, vraća neke prave vrednosti. Svi smo nekako s mnogo emocija i ljubavi pristupili tom snimanju. Verovala sam da to ne može da ostane neopaženo, da to mora da se prenese na publiku. Ja ga ponovo svaki put gledam s oduševljenjem, s nekim ushićenjem, s nekom novom emocijom, za koju ne znam odakle više dolazi. Svako gledanje je nešto posebno - kazala je Tamara za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Posle ovog uspeha glumicu verovatno čekaju novi izazovi.

- U ovom poslu volim što nikad ne znam šta me čeka, kakve su uloge preda mnom. Sada predstoji period kada bi ovaj film trebalo da vidi mnogo više publike. Svaka uloga je za mene neki novi domaći zadatak. Prirodno je da s godinama dolazi to da budemo što bolji - zaključila je glumica.

foto: Marko Similjković

M. Smiljković

Bonus video:

04:49 TOMA JE CEO ŽIVOT BIO ZALJUBLJEN U SILVANU! Bjelogrlić iskreno s novinarima: Evo ko mu je otkrio ovu tajnu i kako je našao glumce!