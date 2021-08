IGRA JE NAJLEPŠI DEO MOG POSLA Vaja Dujović o svom imenu, novoj ulozi u filmu Nečista krv i odnosu s MILANOM MARIĆEM

Tek što je film "Nečista krv - greh predaka" započeo svoj život u bioskopima, glumica Vaja Dujović, koja u njemu tumači lik Stane, otkriva za TV Ekran koliko joj prija oživljavanje epohe pred kamerom. Vraćanje u prošlost uvelo ju je pre šest godina i prvi put na snimanje serije, kada ju je šira publika upoznala kroz ulogu Krinke u "Jednoj letnjoj noći". I uglavnom je dobijala role nežnih žena sve dok nije stigla poručnica Radmila u "Vojnoj akademiji". Da može mnogo drugačije, pokazala je potom i u "Državnom službeniku", seriji koju su gledaoci posebno zavoleli. Novi film Milutina Petrovića, po delima Bore Stankovića, već je zaintrigirao publiku.

Šta vam je donela uloga Stane?

- Stana je jedan od najtragičnijih likova koje sam tumačila. Ne bih mogla da otkrijem zašto, publika će saznati to i kroz film i kroz seriju. Donela mi je novi pristup stvaranju lika, a veoma je bilo zanimljivo i to što kasnije Stanu tumači moja starija koleginica Vesna Stanojević. Trebalo je da se naše igre usaglase sa onim što je reditelj zamislio.

Koliko je interesantnije kada treba da oživite epohu pred kamerom?

- Volim epohu jer je nešto potpuno drugačije od onoga što inače živimo odmalena. Imam 31 godinu, ali i tih devedesetih, kada sam se rodila, bilo je već moderno doba. Ovo je vreme s kojim nemamo nikakvih dodirnih tačaka osim kroz maštu, književnost i fotografije. Zato je uvek zanimljiva za igru.

Po čemu ćete pamtiti snimanje filma "Nečista krv - greh predaka"?

- Po posebnoj scenografiji napravljenoj u jednom selu pored Beograda. To je jedna od velelepnijih scenografija u kojima sam boravila. Fantastični kostimi koje je radila Marina Medenica pomogli su nam da se vratimo koliko možemo i zamislimo to vreme. Bilo je vruće u njima i nisu baš udobni, ali su pomogli da shvatimo koliko je tim ljudima bilo teško da žive u takvim uslovima. I to je čar ovog posla.

Deluje kao da ste se vi glumci lepo zabavljali na snimanju?

- Bili smo puni entuzijazma, divno smo se zavoleli i radili sa Milutinom Petrovićem, koji je imao blago što se tiče ljudi iz svih sektora, koji su davali svoj maksimum na setu. Dobra atmosfera je doprinela da svi verujemo u taj projekat. I zato bih pozvala publiku da pođu u bioskope i pogledaju film "Nečista krv - greh predaka".

Još se priča o seriji "Državni službenik", u kojoj ste odigrali jednu od glavnih uloga kraj Milana Marića. S njim vam se često karijera prepliće?

- Veliki smo prijatelji i znamo se od prvog dana prijemnog ispita na FDU. Partnerski odnos u "Državnom službeniku" jeste naša najplodonosnija saradnja jer su to najkompleksniji likovi, koji i dalje žive i živeće dok bude i ove serije. Reč je o zanimljivoj tematici, koju bih ja kao običan gledalac uvek birala da gledam. Velika je sreća da nam je to zapalo, i da se meni zalomilo da mi partner bude prijatelj, jer smo time dobili mnogo više prostora da stvaramo nešto novo zajedno.

Šta je ključ uspeha te serije iz vizure vas kao aktera?

- To što je aktuelna tema, intrigantna je za običnu publiku, jer se malo znamo o tajnim službama, koje se s razlogom tako zovu. Interesantno je jer je uvek uzbudljivo i ima mnogo akcije.

Kakvo je iskustvo bilo igrati kraj Žarka Lauševića?

- Igrati sa Žarkom Lauševićem velika je čast i lepo smo sarađivali, pa se radujem da u sledećoj sezoni opet stvaramo. On je jedan izuzetan kolega i divno je s njim deliti kadar.

Zanimljivo je da vam je on bio otac u seriji, u kojoj je igrao i vaš pravi otac Vladan Dujović. Možete li da kažete da ste s tatom postali pravi kolega?

- Mi smo svi u kući jedni drugima podrška. Kolege smo postali onog trenutka kada smo 2015. godine u seriji "Jedne letnje noći" stali zajedno u isti kadar. Pre toga smo jedno drugo gledali kao publika.

Da li je i dalje aktuelna konstatacija da ste najveću promenu morali da napravite za rolu poručnice Radmile u "Vojnoj akademiji"?

- Jeste, to je svakako različito od svega što sam radila. A uglavnom sam igrala neke žene koje su nežne i lake običnoj publici da se poistovete s njima. Radmila Vuruna je ekstrem, poručnica u specijalnoj brigadi, samo je za sebe dovoljno egzotično. Mnogo volim taj lik i uživala sam na tom snimanju jer nemate svaki dan priliku da idete u vojsku.

Ili je možda bilo teže učenje rumunskog jezika za ulogu princeze Jelisavete u seriji "Aleksandar od Jugoslavije"?

- Nije mi bilo teško da naučim rumunski, bio mi je izazov. Imala sam kratki kurs rumunskog jezika koji je služio tome da što bolje odigramo i izgovorimo te replike koje smo imali. Celo to snimanje donelo mi je znanje koje ranije nisam imala o toj kraljevskoj rumunskoj porodici. Reč je o značajnoj istorijskoj seriji i volim da radim sa Zdravkom Šotrom.

Koja uloga ima posebno mesto u vašem srcu?

- Uloga Jovanke Čubrilović u filmu "Branio sam Mladu Bosnu", pošto je to bila prva.

Po čemu pamtite prvu televizijsku rolu u seriji "Jedne letnje noći"?

- Volim to snimanje jer mi je donelo veoma blisku prijateljicu Milenu Radulović, kao i drugarstvo sa Ljubom Bulajićem. Uživam da radim sa ljudima koji su mi prijatelji. Drago mi je što je publika i danas rado gleda.

Znači li to što su vas pre glume zanimali stomatologija, sociologija i strani jezici, da ste po prirodi svestrani?

- Bavljenje glumom donosi mogućnost da se zadovolji znatiželja kroz razne likove. Nisam imala prilike da igram stomatologa i sociologa, ali igrala sam na stranim jezicima. Jesam svestrana, zanimale su me razne nauke, ali najbolje se osećam u glumi. Zanima me igra na sceni, na filmu, igra kao ples. To je privilegija ovog posla što možemo veoma dugo kao odrasli ljudi da imamo jedan prostor u kojem se igramo i da smo za to plaćeni. Igra je jedna od lepših stvari u ovom poslu.

Pored talenta i umeća, izdvaja vas i vaše neobično i retko ime. Jeste li zahvalni roditeljima što su vam ga birali?

- Zahvalna sam im jer je autentično i ne postoji u našoj profesiji druga Vaja. Drago mi je i što je reč o starom srpskom imenu koje je palo u zaborav raznim spletom istorijskih događaja. Nadam se da će možda još neko nekada dati ovo ime svom detetu i oživeti ga ponovo.

