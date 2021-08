PROĐEM KNEZ MIHAILOVOM I NIKO ME NE PRIMETI: Biković otkrio šta ga komšije uvek pitaju, pa se dotakao i OPTUŽBI BIVŠE devojke!

Popularni glumac Miloš Biković kupio je imanje nadomak Valjeva, a već godinama pored Beograda, živi i u Rusiji, gde je dobio prestižno priznanje da je na drugom mestu po popularnosti među glumcima do 35 godina.

Miloš Biković je preuredio imanje koje je kupio u blizini Valjeva, a koje je 40 kilometara udaljeno od Manastira Jovanja, u kojem je njegov brat Mihailo starešina. Kako nam je otkrio, nakon početnih radova koje je obavio, rešio je da se posveti drugim obavezama i sve je stavio po strani.

- Nisam bio tamo dosta dugo, zaraslo je sve. Bio sam pre neki dan i dao da se pokosi. Ove godine vreme nisam provodio tamo - kaže Miloš i kroz osmeh priča šta ga komšije u selu najčešće pitaju kada ga sretnu:

- Uglavnom su to pitanja “Kad će da izađe film” ili “Gde je Baća kralj”.

Biković se nalazi na drugom mestu po popularnosti među glumcima do 35 godina u Rusiji, a prema rejtingu ruskog analitičkog časopisa „Bilten filmskih distributera“ i zvaničnoj bazi filmskih i serijskih podataka, koja je ruska verzija IMBD. Glumac nije krio zadovoljstvo.

- Drago mi je, ne znam kako da komentarišem to. Dosta relevantan portal je objavio tu vest, oni su uzeli u obzir broj uloga, medijsku pokrivenost, rejtinge, nagrade. Ako može to da se meri, smatram da ne može baš. Popularnost ne govori mnogo, ne o kvalitetu, ali govori o trenutnom uspehu, zato što popularnost nije došla preko ličnih skandala, već zbog projekata i uloga. Tako da mi je drago da u ruskom glumištu koje je veliko i bogato budem u samom vrhu, čast je - priča Miloš, a na pitanje kako Rusi komenarišu njegova ostvarenja u srpskoj kinematografiji kaže:

- Oni gledaju moje uloge ovde. Postoji deo publike i fanova koji prate, pa se oduševljavaju tim projektima, koje sam i ja zaboravio.

Miloš smatra da je jednako popularan u Srbiji i Rusiji.

- Ne može da se meri gde sam popularniji, i tamo i ovde. Ima dana kada prođem Knez Mihailovom i niko me ne primeti, meni je to super. Ima dana kada me zaustave deset puta. Tako je i u Rusiji, ima dana kada prođem Arbatom i niko me ne vidi, a ima dana kada me zaustavljaju i ne mogu da prođem - priča glumac, a na objave bivše devojke Arine Vološine koja je javno tvrdila kako je on bez ljuskosti i izuzetno grub kratko je odgovorio:

- Ne komentarišem nikada tako nešto i moja politika ponašanja u medijima je takva od početka pa do dan danas. O svom životu ne govorim niti to komentarišem zato što smatram da čovek pažnju treba da dobije kvalitetom i radom, a ne skandalima, izlascima ili iznošenjem nekog prljavog veša u javnost.

U Beogradu je pre dva dana organizovan Međunarodni dan boksa, a Miloš je poručio kako smatra da je to ulaganje u bolje društvo.

- Mogu samo da glumački pretpostavim koliko je teško biti bokser. On što je svim bokserima zajedničko su osobine koje svaki bokser mora da poseduje, disciplina, prevazilaženje bola, straha, prepreka, svojih granica i mogućnosti. To je rad na sebi. Nije to zajedničko samo za boks i glumu već za svaku disciplinu i svaki uspeh u životu. Zato je promocija boksa ulaganje u bolje društvo. Ako nemate sve navedeno u boksu vi odmah dobijete pesnicu u glavu. Posledice su instant. U životu isto dobijete udarce, samo nije sve tako direktno i opipljivo kao u boksu - poručio je Biković pa se osvrnuo na svoju ulogu boksera u predstavi “Kad su cvetale tikve”:

- To je uloga koja se sprema na dva fronta. Prvo je bitno razumeti čoveka, drugi front je bio fizički se spremiti i naučiti tehniku boksa da to deluje kao da se njim bavim profesionalno.

Miloš Biković je otkrio da je na početku glumačke karijere u Rusiji imao problem sa njihovim jezikom, ali da mu je pozitivan stav saradnika dosta značio:

- Najveća barijera mi je bila jezička. Dao sam sve od sebe i posvetio jedan deo svog života da bih tamo našao mesto pod suncem, ali oni su me prihvatili, kolege, publika, kritičari, viši krugovi društva. To govori o njima dosta.

Kurir.rs/A.A./blic

00:28 BIKOVIĆ U BORBI SA NEKADAŠNJIM SVETSKIM PRVAKOM U BOKSU: Glumac naučio nove poteze, a snimci postali HIT na internetu!