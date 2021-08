PO UGLEDU NA MEGAN MARKL I HARIJA? Princ Vilijam i Kejt Midlton razmišljaju o SELIDBI, a evo šta je razlog!

Kejt Midlton i princ Vilijam već nego vreme razmišljaju o selidbi, ali ne tako dramatičnoj kao što je bio slučaj sa Megan Markl i princem Harijem.

Princ Vilijam i Kejt Midlton navodno razmišljaju o selidbi van Londona kako bi bili bliže kraljici Elizabeti II, piše "Daily Mail".

Naime, vojvotkinja i vojvoda od Kembridža trenutno sa decom žive između Kensingtonske palate u Londonu i Anmer Hola u Norfolku.

Izvor blizak kraljevskoj porodici otkrio je kako su supružnici razgledali nekretnine, uključujući Fort Belvedere, koji se nalazi prema južnom kraju Velikog parka Vindsor.

- Anmer Hol je imao smisla dok je Vilijam bio pilot helikoptera i to je bilo korisno za Božić, ali zapravo on to više ne radi. Lokacija je predaleka za vikende pa je Vindzor savršen kompromis. Oni sad traže mogućnosti na tom području - rekao je izvor blizak kraljevskoj porodici.

Nedavno se pisalo kako kraljica Elizabeta II trajno planira da se preseli u Vindzor.

Naime, vojvode od Kembridža takođe su tražili školu za svoju decu u području Berkšir, što dovoljno govori o njihovim pripremama za selidbu. Ovakav izbor lokacije nije povezan sa ličnim hirovima, već sa boljim obrazovanjem dece.

Pored toga, to je dom same vojvotkinje koja je odrasla u Berkširu, a njeni roditelji i dalje žive na imanju Baklberi.

