LEA STANKOVIĆ KUMI NA SVADBU DOŠLA U VENČANICI! Sad se oglasila lepa Uroševa supruga: Baš mi je žao nje! Rešila misteriju haljine

Influenserka Lea Stanković prošle nedelje bila je kuma svojoj koleginici, influenserki i glumici Dženi Martin, koja se udala za srpskog glumca Uroša Jovčića, a haljina koju je Lea ponela na venčanju napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama.

Lea Stanković se, naime, na svadbi pojavila u haljini koja izgleda kao venčanica, te su mnogi korisnici društvenih mreža osudili njen potez, dok se ona sad oglasila.

foto: Printscreen/Instagram

- Vest za haljinu sam prvo primetila na jednom portalu, a tek kasnije na Tviteru. Na početku mi je svađa na društvenim mrežama oko toga bila smešna. Je l’ oni stvarno veruju da Dženi nije videla moju haljinu pre venčanja? Naravno da je bila upućena u to šta ću ja obući. Ne bih sigurno obukla nešto što joj se ne sviđa. Haljina je pastelno roza, a ne bele boje. Bila sam kuma dva puta ove godine. I prvi put su me razapeli da sam nosila belu haljinu, koja je bila pastelno plave nijanse. Iskreno bilo mi je smešno. Ko će i zašto bi neko da zaseni Dženi? Izgledala je kao diva. Njena venčanica i kosa su bili nestvarni - navela nam je Lea.

- Ona se više nasekirala zbog mene i govorila mi da se ne nerviram. Meni su pritom na Instagramu bili sve pozitivni komentari. Na Tviteru vole da pišu ružne stvari i to je tako. Stalo mi je do Dženi i isto tako mi je bilo stalo da se sredim za nju. Super sam se provela na venčanju i to je najbitnije - dodala je Stankovićeva.

Dženi ima jasan stav na ovu temu.

- Meni je ona bila preslatka. Njena haljina mi nije smetala kao što se pisalo. Bilo mi je jako žao Lee kada sam videla komentare, haljina je roza, ne bela. Zajedno smo je birale. Ako ljudi žele da prave dramu, neka prave, ja ne želim da učestvujem u tome - kazala je Uroševa izabranica.

foto: Printscreen/Instagram/jenniimartin

kurir.rs/blic