IMA LI KRAJA NJENIM BLAMOVIMA? Kim Kardašijan se pohvalila da sluša muziku BIVŠEG, ali nije dobro pogledala šta OBJAVLJUJE! (FOTO)

Kim Kardašijan (40) nedavno se razvela od Kanje Vesta (44), ali uprkos tome na društvenim mrežama odlučila je da podrži njegovu karijeru pa je objavila da sluša njegov novi album pod nazivom "Donda".

Njena podrška je ipak pala u drugi plan, jer se na fotografijama ekrana vidi da je Kim isključila zvuk što brojnim obožavaocima nije promaklo.

foto: Printscreen/Instagram

Kim je objavila da sluša pesme Hurricane, Donda, Lord I Need You i Ok Ok, Pt. 2. Ubrzo je obrisala fotografije ekrana, ali fanovi su ih već počeli da ih deli pa grešku nije uspela da sakrije.

Kasnije je objavila ostatak pesama koje su sa tonom, ali bezuspešno.

- Je li ozbiljno uradila ovo? - pitali su se korisnici drušvenih mreža.

Kim i Kanje su se tokom veze i braka uvek međusobno podržavali u karijerama, a čini se da i sad tokom razvoda žele da održe staru naviku.

foto: Printsreen/Youtube

"Donda" je Kanjeov deseti studijski album. Na albumu navodno gostuje i kontroverzni Merlin Manson (52), što je za strane medije potvrdio njegov portparol. Menson se našao na meti više optužbi za seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje svojih bivših partnerki, pa ovaj duo Kanjeovi fanovi ne podržavaju.

foto: profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:40 JANJUŠ OBJAVIO SNIMAK SA ENOM IZ KREVETA! Rijaliti igrač izbrisao Maju kao gumicom i otišao na PUTOVANJE sa BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)