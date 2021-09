SVE BURNE LJUBAVI BORISA BEKERA: Barbaru je varao dok je bila TRUDNA, na Lili pustio BESNE ROĐAKE, sada uživa sa 2 decenije mlađom

Boris Beker je ostavio veliki trag u svetskom tenisu i osvojio je sve što se osvojiti može. Godinama je osvajao brojne turnire, a njegovo majstorstvo na terenu je oduzimalo dah.

Međutim, njegov privatni život je eksplodirao posle penzije. Bio je sa gomilom žena, poznatim i nepoznatim, u braku, veren ili samo kao prolazna avantura koje su mu dodatno otežavale ionako već komplikovan život. Krenimo redom.

Boris Beker i Barbara Feltus

Venčali su se 17. decembra 1993. godine, a u januaru su postali roditeliji sina Noe Gabrijela koji je dobio ime po Borisovim prijateljima Janiku Noi i Piteru Garbrijelu. Drugo dete, Ilas Beker je rođen 4. septembra 1999. godine.

Barbara i Boris su se razveli u decembru 2000. godine jer je on priznao preljubu sa modelom Angelom Armakovom i to dok je Barbara bila trudna sa drugim detetom. Sa Angelom je dobio ćerku Anu, a više o celom slučaju možete pročitati ovde. U svakom slučaju, razvod je bio neminovan, a on je o tome pisao i su svojoj knjizi.

Anamari Varnkros

Ona je najpoznatija iz rijalitija Bravo Superstar i bila je Borisova verenica dva meseca. Izlazili su, bili su u vezi devet dana, verili se u avgustu 2008. godine i razišli posle dva meseca.

Patris Farame

Zabavljali su se 4 meseca. On njoj je govorio sa velikim poštovanjem i da su bili u velikoj ljubavi. Ona je inače pisac i iransko-američkog je porekla.

Lili Kersenberg Beker

Ovo je Borisova poslednja žena za sada. Venčali su se 12. juna 2009. godine u Sent Moricu i imaju jedno dete. Rastali su se juna 2018. godine.

Da podsetimo, šrava drama odvijala se u Londonu u vili slavnog nemačkog tenisera Borisa Bekera.

Njegova sada već bivša supruga Lili došla je u kuću kako bi uzela svoje stvari, međutim, tamo su je sačekali neprijateljski nastrojeni rođaci slavnog Nemca.

Lili je stigla u kuću oko 10 časova, u njoj je bilo pet Bekerovih članova porodice i prijatelja. Oni su je zaključali u kuhinju i blokirali njen kombi koji se naliazi na prilazu ispred vile. Ona je bila prinuđena da pozove policiju.

Kako se navodi, Boris je bio u vezi sa britanskim modelom Lejlom Pauel, a onda je tokom pandemije viđen sa modelom Joanom Montero i Lilian de Carvalo

Lili se prošle godine obrušila na Lilian jer je videla fotografiju na kojoj tokom šetnje grli njena sina Amadeusa. "Dopusti mi da ti objasnim pa da možeš shvatiti: Tokom perioda trajanja korona virusa ti si druga devojka u roku od 7 meseci koja mom sinu priprema doručak, picu i palačinke! Ne devojko, kao majka te molim da poštuješ moga sina i odeš se slikati s Borisom u svom slatkom bikiniju i sa savršenim telom, ali te preklinjem da se makneš od mog sina. Boris ti to neće reći, ali ja hoću jer inače nećeš shvatiti poruku. Uživaj u predivnom odmoru ali bez diranja mog deteta. On ti nije dostupan. I tačka!", napisala je na Instagramu, još uvek ne zvanično, bivša supruga tenisera, pa je kasnije obrisala.

foto: Profimedia

Borisa su pratili brojni skandali: od raskalašnog života, bankrota i optužbi On je razvedeni otac četvoro dece i bivši teniski super star.

foto: EPA/DAVE HUNT

