MIRJANA KARANOVIĆ U DRUŠTVU SVETSKIH ZVEZDA: Uzbuđena sam! To je velika stvar i za mene kao umetnicu, ali i za srpski film

Slavna glumica Penelope Kruz otvorila je Venecijanski festival novim filmom Pedra Almodovara "Paralelne majke", a na velikoj filmskoj smotri boje Srbije brani Mirjana Karanović.

Projekat "Majka Mara" je novi dugometražni igrani film u režiji slavne glumice koji se naredna tri dana predstavlja u okviru Venecijanskog koprodukcijskog marketa. Projekat je koprodukcija Srbije, Luksemburga, Slovenije, Crne Gore i Bosne i u svim zemljama je dobio podršku nacionalnih fondova. Predstavljanje projekta "Majka Mara" u Veneciji podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja. Glavne uloge u filmu igraće Vučić Perović, Mirjana Karanović i Ksenija Marinković. Snimanje je planirano za proleće-leto 2022. godine u produkciji kuće "This and That", koja stoji iza bioskopskog hita "Nečista krv", a koji je za samo nedelju dana pogledalo gotovo 40.000 ljudi.

- Uzbuđena sam i presrećna što smo ovde i što je baš naš projekat iz Srbije prošao ogromnu selekciju iz celog sveta. To je velika podrška i za mene kao filmsku umetnicu, ali i za našu kinematografiju - rekla je Mirjana Karanović za Kurir, koja je bila u društvu producenta Snežane van Hauvelingen i reditelja Gorana Stankovića.

Priča filma "Majka Mara" prati potrese u životu žene nakon samoubistva sina jedinca.

