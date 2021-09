DOPADA MI SE OTMENOST MONTE KARLA: Iva Štrljić otkrila kako je provela odmor, glumica priznala šta je najviše ISPUNJAVA!

Ovih dana nastavlja se snimanje druge sezone popularne serije "Igra sudbine", a Iva Štrljić kaže da će biti velikih iznenađenja kada je u pitanju lik koji ioan tumači. Glumica je otkrila i kako je provela odmor, kao izašto najčešće bira more kao destinaciju za letovanje.

Publika će se upoznati sa prošlošću Dijane Erski i mislim da će ih to naterati da je još više zavole i razumeju - priča Iva.

Da li vam je ova uloga definitivno donela najveću popularnost u vašoj karijeri?

- Uspeh naše serije je veličanstven, ljudi sa posebnim uzbuđenjem očekuju nove epizode i ona mi je unela jedan jako lep i nezaboravan ton u život. Donela mi je obožavanje od strane publike koje sada osećam intenzivnije nego ikada, a ništa veće i važnije od toga za jednog umetnika ne postoji. Toliko toga lepog čujem kada prođem ulicom, ljudi prilaze samo da bi mi rekli koliko cene način na koji radim svoj posao, deca se slikaju, nekad i rasplaču od uzbuđenja, a onda i meni krenu suze radosnice izazvane njihovom ljubavlju.

Pre nekoliko dana ste se vratili sa letovanja. Po prvi put ste bili u Monte Karlu...

- Odlučila sam da iskoristim nekoliko slobodnih dana tokom snimanja serije za jedno lepo, prefinjeno i neobično putovanje kakvo je bilo ovo. Dopada mi se otmenost Monte Karla, svaki ćoškić je ukrašen tako da poželite tamo da zabeležite neki vaš trenutak. Letovanja uvek vidim kao dobar način da se pripremim za sve ono novo što me čeka od septembra, da svežija svemu pristupim, puna inspiracije i poleta što sam i ovaj put uspela. Radujem se jeseni, radujem se poslu, ne volim izležavanje i ne umem da se izležavam, čak ni na plaži, pa sam uglavnom u moru satima.

Da li vas je neko prepoznao u Francuskoj i kako su reagovali?

- Da! Prvog dana sedim uz more i čujem neko me doziva: “Iva! Pa to ste Vi!” Okrenem se i vidim nekoliko ljudi koji mi prilaze sa telefonima da se slikamo, kažu kako prate "Igru sudbine” i jako vole Dijanu Erski pa bi im značila fotografija i snimak u okviru koga ću reći ono Dijanino „Doviđence“. Raduju me takve situacije zato što je to jasan znak ljubavi pubike prema liku koji tumačim, a ništa nije važnije od toga da glumca narod voli, da ga glumac svojom pojavom obraduje.

Izgleda da leto ne možete da provedete bez mora?

- Iskreno, uvek ću između svog posla i odlaska na more odabrati svoj posao jer me najviše ispunjava stvaranje. Ovo je bilo jedno radno leto sa malenom pauzom koju sam ispunila putovanjem i najviše volim kad je tako. Volim more ali volim i bazene, raduje me i mir koji ume reka da donese sa sobom. Ozbiljan sam plivač, obožavam da plivam i to radim sa strašću. Svi moji odmori protiču plivajući.

U kojoj seriji vas od jeseni još gledamo?

- Od jeseni ćete me gledati i u seriji "Azbuka našeg života" gde igram neobičan lik, jednu sasvim drugačiju ženu od Dijane Erski, igram Karlu Bruni.

