RETKI SU ZNALI DA JE FREDI MERKJURI BIO SMRTNO BOLESTAN Sve je negirao, pa priznao i umro dan kasnije, a sada bi napunio 75 godina

Legendarni Fredi Merkjuri odnosno Faruk Bulsara pevač grupe Queen bi 5. septembra bi proslavio svoj 75. rođendan. Rođen je 1941. godine, a preminuo je 24. novembra 1991. godine od upale pluća prouzrokovane, tada još uvek nedovoljno istraženim virusom HIV.

Sudeći po brojnim uglednim časopisima, kritičarima i onih koji se odlično razumeju u muziku i Fredi je i jedan od najboljih vokala svih vremena, a postoji i naučna studija koja to potvrđuje.

Nikad prežaljeni pevač je rođen u Zanzibaru, tadašnjo Tanzaniji, a nakon što je pohađao škole u Indiji vratio se u rodnu državu, da bi se sa roditeljima kasnije preselio u Veliku Britaniju. Već sa 12 godina imao je prvi bend, a ljubav prema muzici nikada nije skrivao. U Engleskoj je završio studije umjetnosti i dizajna, a upravo on je kasnije delimično dizajnirao i logo grupe Queen.

Nakon završetka studija, Fredi je mesecima prelazio iz benda u bend, a u to se vreme sprijateljio sa bubnjarem Rodžerom Tejlorom. Godine 1970. je sa gitaristom Brajanom Mejem i bubnjarem Rodžerom Tejlorom oformio Queen, preuzeo je umetničko ime Fredi Merkjuri pa je njegova karijera odjednom počela ići uzlaznom putanjom.

"Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" i "Crazy Little Thing Called Love" samo su neke od bezvremenskih pesama kojima je grupa Queen pokorila svet. Iako niko nije verovao da će uspeti zbog specifičnosti muzičkog izraza, Queen su za života Fredija Merkjurija objavili 14 studijskih albuma, koji su još danas među najprodavanijima na svetu. Do 1980. godine postali su najveći stadionski bend na svetu, a Fredi je bio najpopularniji pevač na svetu. U avgustu 1986. godine Fredi je odradio poslednji koncertni nastup sa grupom Queen.

Nakon što je napustio Queen pokrenuo je samostalnu karijeru da bi se potom vratio u bend. Što se pojave na pozornici i vokalnih sposobnosti tiče, niko mu nije bio ravan. Redovno je izazivao pažnju javnosti i svojim privatnim životom, o kom se priča i godinama nakon njegove smrti.

Govorio je kako je Meri Ostin ljubav njegovog života, a par se upoznao kada je on imao 24, a ona tek 19 godina. Verili su se četiri godine kasnije, u vreme kada je njegova popularnost vrtoglavo rasla. Posvetio joj je brojne pesme, među kojima je najpoznatija "Love of my life". Bend, ali i sam Fredi iz dana u dan su imali sve više fanova, a pevač se sve više prepuštao raskalašnom životu.

Nakon šest godina veze više nisu razgovarali o braku i Meri je zaključila da nešto ne valja. Merkjuri je sve vreme tvrdio da samo umišlja i da je sve u redu. Prvo je mislila da ima aferu sa drugom ženom, ali je 1976. godine on odlučio sve da joj prizna. "Nikada neću zaboraviti taj trenutak", rekla je Meri. Rekao joj je da je biseksualac, ali ona je znala da je gej.

Razišli su se, ali zauvek su ostali prijatelji. Upravo njoj ostavio je najveći deo svoga bogatstva, a sa Džimom Hatonom je vezu započeo 1985. godine. Sa njim je ostao do kraja života, a često je govorio kako su oni srodne duše i da njihova ljubav počiva na razumevanju i dobroti. Haton je takođe, kao i Fredi bio HIV pozitivan, a to je saznao 1990. godine. Preminuo je 2010. godine.

Upravo njegova bolest bila je glavna tema svetskih tabloida, a to je skrivao godinama. Prvo je negirao da ima virus, no on se godinu kasnije razvio u sidu. Do 1990. godine glasine o njegovom zdravstvenom stanju postale su sve jače, a u februaru iste godine legendarni muzičar odradio je svoj poslednji javni nastup. Naslovnica tabloida The Sun iz novembra 1990. godine tvrdila je kako je službeno da je Merkjuri ozbiljno bolestan. On i njemu bliski ljudi negirali su tu priču.

Spot za pesmu "These Are the Days of Our Lives", poslednju koju je snimio sa Queenom pokazao je da Fredi zaista nije dobro. Izgledao je potpuno drugačije, a kasnije su članovi benda pričali kako je u to vreme jedva dolazio do studija zbog bolesti. Velika uteha u poslednjim mesecima života bili su mu Meri Ostin i Džim Haton, a 23. novembra 1991. objavio je medijima da ima sidu.

Samo dan kasnije svet su obišle tragične vesti o njegovoj smrti. Fredi Merkjuri do danas je ostao jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji muzike, a pesme grupe Queen su u vrhovima mnogih top lista.

