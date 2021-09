MUZIČAR PROŠETAO SA 45 GODINA MLAĐOM DEVOJKOM: Zgranuli celu Veneciju, a ona otkrila da ju je bilo SRAMOTA veze sa njim! (FOTO)

Legendarni gitarista benda "Led Zeppelin" Džimi Pejdž (77) i njegova devojka Skarlet Sabet (32) upali su u oči svima kada su se u Veneciji pojavili na crvenom tepihu.

Naime, ovaj par je u centru pažnje gde god da se pojave i to zbog očigledne razlike u godinama, Džimi je stariji 45 godina od svoje lepe izabranice.

Par se pojavio na premijeri filma "Becoming Led Zeppelin", a crvenim tepihom prošetali su ruku pod ruku i okupljenim fotografima pozirali su zagrljeni, a gitariste je čitavo vreme zaljubljeno gledao u svoju devojku.

Skarlet je pokazala vitku figuru u slip haljini nežnoroze boje koju je upotpunila svetlim salonkama i srebrnim nakitom, a poseban pečat dala i njena ekstremno duga talasasta kosa.

Ova 32-godišnjakinja, inače glumica,u jednom intervjuu otkrila je da je morala da prevaziđe "osećaj sramote" kada je uplovila u vezu sa Džimijem. Sa druge strane kaže da oni danas imaju "neverovatan odnos".

"Smešno je jer samo na papiru postoji ogromna razlika. Ali kada on stoji ispred mene, to nije nešto osećam. To nije nešto što nam smeta. Pretpostavljam da neki ljudi misle da sam napravila neobičan izbor. Na početku mi je bilo veoma neprijatno. Imala sam osećaj da je moj život gotov. Bilo me je toliko sramota zbog svega", rekla je ona za "Tatler".

"U neverovatnoj smo vezi. Mislim da to mnogi ljudi i pretpostavljaju, ali Džimi je izuzetan čovek i prelep. Mnogo žena svih godina je uzbuđeno kada ga upoznaju", dodala je.

Par živi u Džimijevoj luskuznoj kući u zapadnom Londonu čija je vrednost procenjena na 135 miliona funti. Inače, zanimljivo je i da se njegova najstarija ćerka zove Skarlet.

