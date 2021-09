DŽENI I UROŠ OTKRILI NEPOZNATE DETALJE VENČANJA: Sveštenik je ispunio njenu NAJVEĆU ŽELJU, iako nije po našim OBIČAJIMA!

Pevačica poreklom iz Španije, Dženifer Dženi Martin i glumac Uroš Jovčić nedavno su se venčali i tim povodom napravili gala slavlje u jednom beogradskom hotelu.

No iako to uglavnom nije slučaj, mladenci su se, kako su otkrili za magazin „Gloria“, na sopstvenom venčanju proveli savršeno

- Obično svuda tražim dlaku u jajetu, ali ih ovde nije bilo. Sve, od muzike, dekoracije i posluženja do torte bilo je bolje od onoga što smo nas dvoje zamislili. Zapravo, toliko nam se svidelo da ozbiljno razmišljamo da napravimo sličnu zabavu i za „Mladence“, jer nam je ovaj, najvažniji dan u životu nekako proleteo - ispričao je Uroš. Dženi se nadovezala:

- To je valjda nekako normalno, sve devojke planiraju kako će izgledati njihov najbolji dan u životu. I naš je bio savršen, a emotivno ga je obeležio poseban trenutak, kad me je tata Alvaro doveo do oltara. Bilo je zaista divno i znam da će to tati, koji ima 82 godine, produžiti život sigurno za deceniju.

Poznati glumac otkrio je koliko je priželjkivao taj trenutak, kao i da je ispoštovao tradiciju svoje izabranice od početka do kraja.

- Iako to kod nas nije običaj, naš sveštenik Rastko ispunio je Dženinu najveću želju. Ona je katolkinja i krštena je, ali veoma poštuje pravoslavlje i u tom duhu ćemo vaspitavati i našu decu. Dok ju je otac vodio ka oltaru, bio sam okrenut leđima i pogledao sam je tek kada ju je tata predavao. Bio je to poseban trenutak, okrenuo sam se i video je u najlepšoj venčanici ikada i u tom trenutku sam znao da će sve biti u najboljem redu.

