ROBERTO BENINJI GOVOROM SVE ODUŠEVIO! NAGRADU POSVETIO ŽENI NIKOLETI: Podelićemo ovog krilatog lava, ja uzimam rep, a ti ostalo!

Festival u Veneciji polako se bliži kraju, a svi još pričaju o govoru Roberta Beninjija, koji je dobio Zlatnog lava za životno delo.

Italijanski glumac je, slično kao nedavno Nenad Jezdić u Nišu kad je primao Gran-pri na Filmskim susretima, zahvalio svojoj porodicu, odnosno ženi:

foto: EPA

- U ovom trenutku želim posvetiti svoje misli Nikoleti Braski, koja je ovde u dvorani. Sve radimo zajedno već 40 godina. Ja znam samo za jedan način merenja vremena: s tobom ili bez tebe. Podelićemo ovog krilatog lava, ja uzimam rep, da ti pokažem svoju radost mašući repom, a ti uzmi ostalo. Prvenstveno krila, krila su tvoja, jer ako sam u svom radu ponekad leteo, to je zahvaljujući tebi, tvom talentu, tvojoj misteriji, tvom šarmu, tvojoj lepoti, tvojoj ženstvenosti, činjenici da si žena - rekao je glumac i dodao:

foto: EPA

- Biti žena je misterija koji mi muškarci ne razumemo. Groučo Marks je bio u pravu kada je rekao: "Muškarci su žene koje nisu uspele to da budu." I to je istina. Nisam uspeo da budem poput tebe, Nikoleta. Ako sam u svom životu napravio nešto lepo ili dobro, to je uvek bilo kroz tvoje svetlo. Naša je ljubav bila na prvi pogled, zapravo na večni pogled.

Govor je postao hit na društvenim mrežama, pa ga šeruju mnoge javne ličnosti u Srbiji.

Glumac je postao svetski poznat u filmu "Život je lep" iz 1997. godine, tragikomediji o Holokaustu. U tom ostvarenju Beninji glumi Jevrejina koji svoje dete spasava tako što ga ubeđuje da je njihov odlazak u koncentracioni logor samo igra koja im omogućava da u slučaju pobede osvoje tenk. Kvalitet Beninjijeve glume i intenzivna emocija iz tog filma doneli su mu nagradu žirija 1998. godine na Filmskom festivalu u Kanu, kao i tri Oskara 1999. za najbolji strani film, najbolju muziku i najbolju mušku ulogu.

foto: Profimedia

