NIJE MI BILO PRIJATNO TADA SA STEVANOM: Dragana Mićalović progovorila o snimanju INTIMNIH scena, a o kolegi priča BEZ USTEZANJA!

Dragana Mićalović ne krije da joj prija što je ljudi sve više poistovećuju sa Unom, koju igra u jednoj popularnoj seriji, a mlada glumica ističe da se u privatnom životu ne razlikuje mnogo od junakinje koju tumači.

- Od onih sam ljudi koji žele da znaju samo istinu, koliko god me bolela, jer mi je lakše da se nosim sa istinom. I to ne u smislu da mi je teško da budem u laži, koliko mi je teže da budem u nekom neznanju.

Direktan partner u seriji Dragani je glumac Stevan Piale, te priznaje da su joj njihove scene najinspirativnije.

- Meni je fantastično da snimam sa Stevom, jako sam se zabavljala tokom snimanja naših scena tokom druge sezone i nekako smo napravili tu glumačku igru da su nam scene jako duhovite. Njegov lik je počeo da poprima dozu ozbiljnosti, a Una njegovu duhovitost i blentavnost. Mislim da će u ovoj sezoni ljudima biti zanimljivo da gledanje Unu i Luku. Inače Piale je veliki profesionalac i divan kolega, koji veoma brine o koleginicama i kolegama i on je naš brat - kaže Dragana koja je već nekoliko puta vrlo profesionalno snimila intimne scene sa Stevanom, te sada priznaje da joj u početku nije bilo lagodno:

- Pirodno je da nije baš prijatno snimati intimne scene i imati takvu scenu sa nekim ko nije baš tvoj pravi partner, pogotovo pred svim ljudima iza kamera. Ali, opet to nije strašna neprijatnost, jer je to naš posao. Uglavnom se sva naprijatnost brzo razbije, već posle prvog ili drugog puta, pa bude malo lakše.

Ona takođe dodaje da je najviše ponosna na poruku koju njen lik šalje, kao i ljubav između Une i Luke.

- Skoro mi je jedna baka prišla u prodavnici i rekla: “Una ja sam zaljubljena u tvoju i Lukinu ljubav”. Tako da se dešava da mi često prilaze sa lepim rečima i meni je drago što su to dame u godinama koje vide tu ljubav, koju mi mlađi možda nećemo proći ili nismo prošli. Ako u seriji predstavljamo tu vrstu ljubavi, meni je drago, jer to gleda omladina pa možda i oni uče da tako treba da se voli i poštuje partner - iskrena je mlada glumica koja može da se pohvali savršenim izgledom jer redovno trenira i pazi na ishranu:

- Kao i svaka žena uvek sebi nalazim zamerke. Smatram da treba da dodam još koji kilogram i stalno tražim što teže vežbe da bih imala mišiće. Ali prvenstveno mi znači što treniram i zbog enerije i stanja, kao i posla. Tako da treniram i ne odustajem!

Dragana Mićalović će uskoro uaigrati u još jednoj seriji i to ni manje - ni više nego majku starijoj sestri Slobodi Mićalović. Kako sama kaže, i nju je ovakva ponuda iznenadila.

- Bila sam poprilično u šoku kad su me zvali, prvo sam razumela da igram Bobu u mladosti, a onda su mi objasnili da je u pitanju flešbek. Bilo mi je vrlo zanimljivo i samo sam Bobi poručila: “Šta da ti kažem, narednih meseci dok se snima serija da se zna ko je stariji”. Lepo je bilo na setu, čak je Boba dolazila da me gleda i išla do režije da pogleda sve to, drago mi je da ćemo biti u istom projektu - kaže Dragana i dodaje šta joj je sestra poručila nakon snimanja:

- Ona mi uvek kaže “najbolja si”, jer to je Boba.

