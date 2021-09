Korzo pod vedrim nebom otvara nedelju izvođačke umetnosti u Novom Sadu

Nakon prošlogodišnjeg onlajn izdanja, sada već tradicionalni koncert klasične muzike pod vedrim nebom, Korzo, vraća se na novosadski Bulevar Mihajla Pupina u subotu, 11. septembra, najavljujući drugu nedelju Kaleidoskopa kulture – nedelju izvođačke umetnosti. Tačno u 20. 22 sata, pod vedrim nebom, svetski virtuoz Stefan Milenković i Vojvođanski simfonijski orkestar izvodiće dela Kamija Sen-Sansa, Morisa Ravela, Đerđa Ligetija i drugih velikana klasične muzike. Koncert će uveličati maestro Aleksandar Marković, renomirani dirigent sa bogatom evropskom karijerom, u ulozi šefa-dirigenta Vojvođanskog simfonijskog orkestra.

foto: Jelena Ivanović

Korzo, kao najveći umetnički i produkcijski poduhvat u nedelji izvođačke umetnosti, ponovo će izmestiti klasičnu muziku iz koncertnih sala, te tako približiti ovu vrstu umetnosti svim sugrađanima. Po ugledu na Pariz, Beč, London, Berlin i druge metropole, ali i gradove Evropske prestonice kulture, 11. septembra će se Novi Sad zaustaviti na momenat, a Novosađani uživati u jedinstvenom koncertnom izvođenju.

Ulaz na na koncert je slobodan, ali je broj mesta ograničen zbog primene epidemioloških mera, te se ljubitelji muzike mole da svoje mesto na koncertu zauzmu što ranije. Jedinstveno devedesetominutno izvođenje biće prenošeno uživo i na prvom programu Radio-televizije Vojvodina.

Bogat program nedelje izvođačke umetnosti u Kulturnim stanicama i Novim mestima.

U toku nedelje izvođačke umetnosti Kaleidoskopa kulture Novosađane očekuje operski spektakl: Srpsko narodno pozorište otvara 161. sezonu izvođenjem opere „Aida” na otvorenom. U godini kada ceo svet obeležava 120 godina od smrti Verdija, Opera Srpskog narodnog pozorišta na temeljima tri velika jubileja – 160 godina najstarijeg srpskog teatra, 120 godina od smrti velikog kompozitora i 150 godina od praizvedbe „Aide” izvešće to veliko delo onako kako je kompozitor zamislio: pod vedrim nebom, među zidinama Petrovardinske tvrđave.

Kreativni distrikt će u nedelji izvođačke umetnosti, od 13. do 18. Septembra, biti mesto okupljanja ljubitelja plesa, jer će biti održan Međunarodni festival savremenog plesa „Tanz Platz”, u organizaciji Studentskog kulturnog centra, u još jednom obnovljenom prostoru – Fabrici. Sve predstave počeće u 20 sati, a više o programu publika može saznati na sajtu Kaleidoskopa kulture.

Pesme koje smo svi voleli kada smo bili deca dobiće svoju digitalnu obradu kroz projekat Digitalni dečji muzički svet, a prezentacija ovog projekta biće održana 12. septembra, u Kulturnoj stanici Rumenka. Istog dana, u Kulturnoj stanici Svilara biće izvedena plesna predstava „Stasis: to Visit” koreografkinja Ane Javoran i Ariane Prpić, dok će u Kulturnoj stanici Eđšeg nastupiti sastav Rođenice u 20 sati.

„Omaž Astoru Pjacoli” izvešće Novosadski tango kvintet, 13. septembra u Kulturnoj stanici Svilara, dok će 14. septembra, takođe u Svilari, biti održan koncert popularnog Vojvođanskog bluz benda.

Istog dana, 14. ali i 15. septembra, u Kulturnoj stanici Mlin biće održane Interaktivne muzičke radionice za decu, koje će voditi gitarista Žarko Sebić. Projekat „Jučerašnji svet – koncertno predstavljanje pesničko-muzičke edicije” biće upriličen 15. septembra u Kulturnoj stanici Svilara, u izvođenju Nemanje Nešića i Miloša Zupca.

U četvrtak, 16. septembra, u Kulturnoj stanici Bukovac, publika će imati priliku da proputuje kroz kroz svojevrsno „Muzičko putovanje kroz stilske epohe”, u izvedbi Duvačkog kvinteta NNNEM.

Takođe, promocija kompozicije „Klatno”, autorskog projekta ansambla Šaht-maht, koji čine Goran Erić i Ivan Burka, održaće se u četvrtak, 16. septembra od 20 sati u Kulturnoj stanici Svilara.

Interaktivna pozorišna predstava Vojane Obradović „Priče iz duše III”, nastala na osnovu iskustava korisnika psihijatrijskih usluga, biće realizovana 17. septembra u Kulturnoj stanici Svilara.

Program, satnice i lokacije u okviru nedelje izvođačke umetnosti možete pronaći na zvaničnom sajtu Kaleidoskopa kulture.

Izmena saobraćaja zbog Korzoa

Od četvrtka, 9. septembra od 8 sati, do nedelje, 12. septembra u ponoć, saobraćaj će biti zatvoren u delu Bulevara Mihajla Pupina, od raskrsnice sa ulicom Žarka Zrenjanina i Modene do raskrsnice sa ulicom Jovana Đorđevića i Pionirske, s tim što će ulica Jovana Đorđevića ostati otvorena za saobraćaj, a Pionirska će biti zatvorena. Parking kod poslastičarnice „Carigrad”, od ulice Modene do Pionirske ulice, takođe će biti zatvoren.

