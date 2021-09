PATRIJARH ME NAZVAO KADA JE MOJ OTAC OTIŠAO U ISPOMOĆ SVECIMA: Najmlađi Balašević podelio fotografije, a njegove reči KIDAJU SRCE

Đorđe Balašević je preminuo 19. februara i ostavio svoje najbliže, porodicu i prijatelje, kao i poštovaoce njegovog lika i dela da tuguju. Svakako taj gubitak je najteže pao njegovoj porodici, a sin Aleksa povremeno podeli poneku emotivnu fotografiju i seti se svog oca.

"Bio nam je Patrijarh. Nije samo bio već po koji put raširio krila našoj kući. Dana kada je moj otac otišao u ispomoć Svecima i Anđelima, tada me je Patrijarh nazvao, u nekoliko minuta objasnio da nemam razloga da budem tužan, pokazao mi je mog oca u svim zapovestima, i ja sam ga zaista video. Kad kažeš Svetac pomisliš samo na one na Nebu, a koliko je samo nas koji veruju i u one na Zemlji..." Poklonik Aleksa Balašević - stoji u emotivnoj objavi najmlađeg Balaševića na Instagramu gde se vide tri fotografije sa patrijarhom Porfirijem.

