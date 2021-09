MILENINA I LJUBIŠINA FILMSKA BAJKA TRAJALA JE VIŠE OD POLA VEKA: Ove uloge su ih odvele u VEČNOST naše kinematografije!

Legendarni glumac Ljubiša Samardžić zvani Smoki nas je napustio pre četiri godine. Njegove brojne uloge i filmovi će zauvek ostati u našim srcima, ali uz njegovo ime se neminovno vezuje i ime Milene Dravić.

foto: Printscreen/RTS

Milena Dravić preminula je u 79. godini 2018. godine, pridruživši se negde tamo gore čitavoj hordi voljenih, između ostalog i obožavanom kolegi i prijatelju Ljubiši Samardžiću, sa kojim drži svojevrsni rekord u srpskoj kinematografiji - zajedno su se na velikom i malom platnu pojavili u više od 25 ostvarenja, a u većini tumačili su uloge bračnog para.

foto: Printscreen

Koliko je na javi Dragan Nikolić bio njena najveća ljubav, toliko je to na filmu bio Ljubiša. Sve je počelo davne 1962. kada su prvi put zaigrali u istom ostvarenju, i ne sluteći da će zajedničkim snagama ispisati istoriju jugoslovenskog, kasnije i srpskog filma.

"Bio sam, priznajem, srećne ruke da u svojoj dugoj karijeri i ja obilato delim, ali i dobijam tu pomoć, jer glumac, osobito dok je mlad, nije sposoban da otkrije sve svoje mogućnosti. Zato mu partner ili partnerka, pomažu da spozna samoga sebe. Meni je to, pre svih, pomogla Milena Dravić. O Mileni se osećam nekako najkompetentniji da govorim, jer je i ona, kao i ja, pred očima javnosti izdržala, opet kao i ja, sva iskušenja i provere. Prvim svojim koracima Milena je unela u našu kinematografiju mladost, lepršavost, prćavost, šarm, detinjastu ljupkost koji su, uz ogroman prirodni dar, na juriš osvojili srca producenata, reditelja, gledalaca. Srećan sam što sam uz nju ušao u kinematografiju i uz nju tu i ostao", pričao je svojevremo popularni Smoki.

foto: Printscreen/RTS

Milena nije krila koliko je poštovala Ljubišu, uvek akcentujući da nikada nisu izneverili jedno drugo.

"To je čovek ogromne energije, ogromnog znanja, obrazovanja. On voli muziku, strahovito je dobro poznaje, voli slikarstvo, sa njim možeš da govoriš na milion tema. Imao je ogromnu energiju i snagu da izgura u ovakvim uslovima sve te velike poslove. Bio je pre svega organizovan, jer jako je važno biti organizovan u svom poslu, naravno, žrtvovao je sebe u mnogim slučajevima. Išao je dalje i pored ličnih gubitaka. Entuzijasta nije dobra reč za njega. On je posvećenik", imala je jednom prilikom Milena za njega samo reči hvale u intervjuu za Mondo.

Prekobrojna

Milena i Ljubiša saradnju su počeli u filmu "Prekobrojna" iz 1962. godine, a ovo je publika dočekala sa oduševljenjem - posle beogardske premijere doslovce su ih nosili na rukama. Oboje su u više navrata isticali da je to njihov najvažniji film, jer im je otvorio vrata za dalje uspehe.

Kozara

Iste godine pojavio se i film "Kozara", gde je Ljubiša umro na rukama Mileni, a nakon ovog usledio je niz ostvarenja sa ratnom tematikom gde su ova dva velikana srpskog glumišta bili kolege: "Bitka na Neretvi", "Sutjeska", "Jutro".

foto: Dragana Udovičić

Ljubavni život Budimira Trajkovića, 1977. godina

Milena i Ljubiša posebno su bili poznati po romantičnim komedijama koje su zajedno snimali, a jedna od najpoznatijih svakako je i "Ljubavni život Budimira Trajkovića" iz 1977. godine u kome su maestralno odigrali role Budinih roditelja - Vojislava i Lepe.

Nije lako sa muškarcima

Ne možemo i da se ne setimo filma "Nije lako sa muškarcima" u kom je Milena tumačila ulogu Gordane Diklić, mlade, razvedene žene sa tri ćerke, kojoj jedno letovanje menja život iz korena... U filmu joj se udvara upravo Ljubiša u ulozi doktora Ivana Sekulovića.

Triologija "Moj tata na određeno vreme" Čak i mlađe generacije čuli su za kultnu triologiju Ljubiše i Milene - "Rad na određeno vreme", "Moj tata na određeno vreme" i "Razvod na određeno vreme", s obzirom da se redovno reprizira i dan danas je jednako popularan kao nekada. Bračne zgode i nezgode Svetlane i Siniše zasmejavale su celu Jugoslaviju, a to se i dalje nije promenilo.

foto: Printscreen/RTS

