KOMEMORACIJA LANETU GUTOVIĆU U JDP: Stigli Irfan, Voja, Bandović, Dačić, a mesta za porodicu ostala prazna (KURIR TV)

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održava se komemoracija Milanu Lanetu Gutoviću. O jednom od najpopularnijih srpskih i jugoslovenskih umetnika govoriće prijatelji i kolege.

Poznata glumica Branka Petrić je govorila sledeća i to veoma emotivno.

- Ovih dana stalno pevušim pesmu "Stani, Stani Ibar vodo". Otišao je naš Lane. Bogovi su ga nagradili sa toliko darova, a u njemu je bilo toliko skromnosti. Kada dođe glumački zadatak, on je postajao rudar, lovac na bisere. Napisao je na stotine tekstova. Nisam se iznenadila kada sam čitala o raznim tekstovim o njemu kada su pominjali duhovnost, pamet, mirnoću.

Pozorišni režiser Dejan Mijač se obratio prisutnima.

Ovo što hoću da vam kažem ne bi trebalo da bude oproštaj jer ja nikako ne mogu u ovom trenutku svog života da verujem da se opraštamo od Laneta. On živi sa mnom. I kada sam saznao da je definitivno napustio ovaj oblik života, meni je bilo jasno da ćemo dosta dugo razgovarati, jer sam ja voleo da razgovaram sa njim. Kada sam ga prvi put video, a to je bilo u njegovo omladinsko doba kada je on igrao u premijeri "Bube u uhu", video sam odmah vrlo zanimljivog čoveka, za koga su govorili da je vrlo težak. Upoznali smo se i radili mnogo. Svaka zanimljiva ličnost ima dinamiku pozitivnog i negativnog. On je bio upravo nešto što je najviše ličilo iz junaka dela Dostojevskog. Trebao je da igra Raskoljnikova, jer ga je jako dobro shvatio. Ljudi su ga često doživljavaju kao televizijsku zvezdu. On je koračao preko granica i činio da ljudi uživaju, da ga vole, da ga zovu po imenima likova koje je igrao, a on je umeo to da vodi. Niko drugi nije mogao da ga zameni na tom mestu. Nije stvar napisanog scenarija i režije već je stvar onoga što glumac u sebi nosi i stvar je ljudi što su obdareni, a Lane bio od Boga obdarena šarmom, ljudskom lepotom, talentom. Njemu je lako da bije iz takve artiljerije. Otišao je ne samo moj poznanik i prijatelj nego vaš drug, prijatelj i omiljen čovek. Neka mu je slava - rekao je režiser.

Komemoracija je počela na Velikoj sceni "Ljuba Tadić" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu minutom ćutanja preminulom glumcu.

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta nakon duge i teške bolesti, a sahranjen je u porti Crkve Svete Trojice u beogradskom naselju Kumodraž.

Među prvima su došli Tamara Dragičević, Milan Marić, Irfan Mensur, Ljuba Bandović, Branka Petrić, Rada Đuričin, Voja Brajović, Dragan Bjelogrlić. Na komemoraciju je stigao i Ivica Dačić. Mesta u sali gde se održava komemoracija koja su obično rezervisana za porodicu ostala su prazna.

Glumac, kako je izjavio njegov sin Spasoje, nije želeo da mu bude organizovana komemoracija i da bude pokopan u Aleji zalužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Gutović je bio jedan od najdarovitijih i najsvestranijih glumaca na našim prostorima, a mnogi likovi kojima je na televiziji, pozorištu i filmu udahnuo život, stekli su kultni status. Bio je član JDP u periodu od 1967. do 2002. godine. Rođen je 11. avgusta avgusta 1946. u Umci kod Beograda. Završio je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1967. u klasi profesora Milenka Maričića. Iste godine, upravnik JDP Bojan Stupica odlučuje da podmladi i osveži ansambl, pa grupa mladih glumaca među kojima je i Gutović biva primljena u ansambl. U grupi koja je nazvana „Bojanovim bebama”, pored Milana Gutovića, bili su Gojko Šantić, Tanasije Uzunović, Dušan Đurić, Mirjana Vukojčić, Ivan Bekjarev, Đurđija Cvetić, Josip Tatić, Svetlana Bojković i Branko Cvejić.

Bio je i nezaboravni Kamij Šandebiz u originalnoj podeli predstave "Buba u uhu". Poslednju ulogu u JDP, lik Vasilija Šopalovića, odigrao je u predstavi Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića. Predstava je premijerno izvedena u martu 2020. godine.

Imao je potrebu da se izrazi ne samo kao glumac već i kao kompletan autor, pa osamdesetih godina na našu scenu ponovo uvodi formu kabarea (JDP – Kabare 1986; Pozorište Slavija - Obično veče 2002, Izgubljena forma, 2005, Začin, 2009; TV serijal Video kabare - Oralno doba, 2008).

Igrao je i na drugim pozorišnim scenama, u Narodnom pozorištu u Beogradu (čiji je član bio u periodu od 2006. do penzionisanja 2011), Zvezdara teatru, Kult teatru, Pozorištu Slavija, Bitef teatru, Crnogorskom narodnom pozorištu, Kruševačkom pozorištu, Ateljeu 212, NP Timočke Krajine, Beogradskom dramskom pozorištu, Teatru "Vuk".

