EMIR KUSTURICA ODUŠEVIO FRANCUZE! Kusta ne stari! Nije mu trebalo više od jedne pesme da dokaže da sa 66 godina svirao ko dečko

Emir Kusturica i No smoking orkestra trenutno su na turneji u Francuskoj. Nastup u Marselju završio je na naslovnoj strani lokalnih novina uz zanimljiv prikaz koncerta.

- Kusturica ne stari. Nije mu trebalo više od jedne pesme da dokaže da sa više od 66 godina može da se ponaša kao dečko. Srpski muzičar se juče zabavljao sa svojom grupom. Penjali su se na zvučnike i plesali, svirali Pink Pantera, vikali: "Do u agreee - fuck you MTV"... Publika, koja je došla da uzme dozu adrenalina, ponavljala je to u horu uz solo violine, gitare... Oni su se zabavljali, a i mi - konstatuje novinar.

