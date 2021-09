PETAR BOŽOVIĆ DOŽIVEO POVREDU! Glumac otkrio kako se oseća: Imam problema sa HODOM!

Čuveni glumac Petar Božović, doživeo je povredu, te sada zbog toga ima problem sa hodom. Međutim, kako on ističe nije u pitanju ništa ozbiljno i uspešno se oporavlja.

- Povredio sam se, imam probleme sa hodom. Nije ništa ozbiljno. - rekao je glumac kratko glumac koji nije detaljisao kako se to dogodilo.

Inače, nedavno je glumac na svojstven način komentarisao kako je na njega uticala pandemija korona virusa koja je pogodila ceo svet.

- To je dosadno... Eto, kako rekoh, oslobodila me troška. Kada je pandemija počela, u meni je sevnula iskra nade da će ljudi da se oljude, ali nije se desilo. Naprotiv, sebičnost i pohlepa su dodatno procvetale. Oholost takođe. Mnogo su se ljudi uskurčili, to ne može na dobro.

