MIRJANA KARANOVIĆ POSLE 40 GODINA PONOVO GLUMI PETRIJU: Zakazana premijera, a evo šta glumica kaže o toj ulozi

Glumica Mirjana Karanović će posle gotovo četiri decenije ponovo oživeti lik Petrije, i to u pozorištu!

Posle dve godine bez premijere u Teatru na Brdu u Beogradu publika će 21. oktobra u 20 časova moći da vidi novo čitanje remek-dela jugoslovenske književnosti Dragoslava Mihailovića.

- Predstava će biti rađena kao monodrama. Mira je uradila adaptaciju sa Janom Maričić. Igraće Petriju nakon 40 godina od filma. Predstava će se izvoditi nakon premijere još dva dana zaredom. Srećni smo što i Mira dolazi na Banovo brdo. Probe su u toku i ne mogu više da vam otkrijem - kaže za Kurir glumica Aleksandra Tomić, koja sa svojim suprugom Andrijom Miloševićem vodi ovo najmlađe beogradsko pozorište.

foto: Damir Dervišagić

Sezonu otvara baš Andrija 23. septembra svojom monodramom "Idem putem pa zagrlim drvo".

- U pripremi je još jedna premijera za kraj novembra. Uskoro ću moći više da vam kažem o konceptu i podeli, kad budemo s glumcima postigli dogovore. Mi ne radimo u punom kapacitetu i sami se finansiramo, ali se borimo da imamo dobar repertoar i kvalitetne predstave - iskrena je Tomićeva.

foto: Printscreen

Kultni film "Petrijin venac" Srđana Karanovića i legendarna uloga proslavili su jednu od naših najvećih glumica, a mnogi je i dalje po njoj pamte.

- Mene su uloge uvek privlačile ne po veličini, nego po tome da li u njima mogu da napravim trostruku piruetu. Radila sam mnogo stvari u institucionalnim pozorištima i trupama van institucija. Važno je ići u razne geografske prostore i ne zatvarati sebe u određeni tip uloge. Doduše, publika ne zna više od dve trećine onog što sam radila. Nije to baš pohvalno. Ipak, dobro je da glumca pamte i po jednoj ulozi, a ako vas pamte po tri, to je veliki uspeh. Najviše po "Petrijinom vencu" i Seni iz "Oca na službenom putu". Kako se Jugoslavija raspala, u svakoj državi publika ima još neke druge omiljene uloge. Posebno sam ponosna na to što već 16 godina u Sarajevu igram jednu predstavu - izjavila je svojevremeno Karanovićeva za Kurir.

Glumica se nedavno vratila iz Venecije, gde je promovisala svoj novi projekat "Majka Mara". Nedavno je prešla iz Jugoslovenskog dramskog u Beogradsko dramsko pozorište, gde igra u hit komadu "Čitač".

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs

