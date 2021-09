PREMINULA LEGENDA POZORIŠTA BOŠKO BUHA! Kepa je bio omiljeni saradnik rediteljima i glumcima! Evo kako je pričao za KURIR

Inspicijent u penziji, Mihailo Todorović Kepa, svedok je i učesnik rada pozorišta "Boško Buha", od prvog dana, preminuo je juče u 81. godinu u Beogradu.

Od njega se preko društvenih mreža opraštaju kolege potresnim porukama.

"Zbogom, dragi Kepo, legendo Boška Buhe", napisala je glumica Vjera Mujović.

Vest su za Kurir potvrdili iz pozorišta.

On je u "Buhi" od njegovog osnivanja, prvo kao dete glumac, a onda je u njemu proveo ceo svoj radni vek i radio do smrti kao penzioner angažovan kao inspicijent. Kepa je postao omiljeni saradnik rediteljima i glumcima, a kroz šalu mu kažu da je, sudeći po godinama, bio kurir još kod Karađorđa.

- Stupio sam u "Buhu" dva meseca po njegovom osnivanju, 1950. godine. U novembru sam, na nagovor druga, iz škole otišao sam na audiciju koju je vodila Branka Veselinović. Nismo tada imali svoju scenu, nego smo predstave davali na "Kolorcu", a zaigrao sam u "Snežani i sedam patuljaka", dobio sam ulogu Durka. Odmah su mi dodelili jednu devojčicu da mi bude alternacija, a nisam znao ni šta to znači. Bilo mi je pomalo krivo - ovako je Kepa govorio za Kurir.

foto: Nebojša Mandić

Tokom više decenija Kepa je upoznao gotovo celu plejadu naših glumaca, a posebno je bio blizak s Draganom Nikolićem.

- Mnogo me je pogodio njegov odlazak. Voleli smo da sedimo u kafiću „Talija“ na Kalenić pijaci. On je došao u "Buhu" nakon studija zajedno sa svojom kumom Sekom Sablić. Uskočio je odmah kod profesora Minje Dedića u "Tri musketara", igrao je Dartanjana umesto Boleta Štošića. Trebalo je da igramo predstavu, ali ne izlazimo na scenu jer nema Gage. Puna sala, a on ne dolazi. Otkazali smo predstavu. Sutra ga je upravnica Ðurđinka Marković pozvala na raport i da mu uruči radnu knjižicu. Nije se pojavio jer je snimao prvu klapu čuvenog filma „Kad budem mrtav i beo“ u režiji Žike Pavlovića. Bio je u "Buhi" samo tri godine - kaže Todorović.

Do smrti publika je mogla da ga gleda kao ministar Simu Popović u Nušićevoj "Gospođi ministarki", u režiji Tatjane Mandić Rigonat. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteno.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs

