OLJA LEVIĆ ISKRENO O EMOTIVNOM STATUSU, SVOJOJ NEVEROVATNOJ LEPOTI I NAPORNOM RADU: Nemam snage za privatan život!

Glumica Olja Lević se potpuno okrenula poslu, a kako je priznala, zbog toga je trpeo njen privatni život.

- Bila sam privatno u nekom trenutku gde mi je savršeno odgovaralo da ovoliko snimam i radim, jeste naporno radi se mnogo pogotovo u početku smo snimali po 12, 13 sati. Sad pošto ima novih likova, to se proredilo, pa imam malo slobodnog vremena. Pre svega sam zahvalna na ovoj seriji iz razloga što mi je pružila praksu i glumu pred kamerama u kontinuitetu u roku od dve godine. To je ogromno iskustvo, praksa koja mi mnogo znači, to nema ni na fakultetu, i to pre svega stavljam iznad popularnosti. Ali je istina da mi je to sve i oduzelo neke stvari, recimo nemam snage za privatan život. Dođem kući mrtva umorna i iscrpljena, pa onda učim novi tekst, radim na tome kako bi trebalo da izgleda scena. Međutim sve se poklopilo i zahvalna sam na tome, nisam mnogo propustila - iskrena je Olja, koja kaže da sada napokon može malo više da se posveti sebi:

- Sad imam vremena da se zaljubim, ne znam da li ću, videćemo. I u poslu, kao i privatno, nikad ne pravim planove, volim da se sve dešava spontano, pa šta mi donese život. Verujem u tu energiju i neke dobre stvari koje mi se dešavaju, tako da se prepustim i uživam u trenucima.

Kako dodaje, muškarci joj se često udvaraju, međutim, razlog što je trenutno sama je pre svega u tome što je previše izbirljiva.

- Muškaraca ima, nije da ne prilaze. Problem je što sam malo teža u odabiru. Mora mnogo toga da se poklopi da bi to bilo to - kroz osmeh poručuje Levićeva i priznaje da joj je harizma najbitnija kod jačeg pola:

- Lepota je individualna stvar, ali je ta harizma neizmerno bitan faktor. Neko može da bude lep, a prazan iznutra i to mi nije dovoljno.

Za Olju mnogi tvrde da je jedna od najlepših mladih glumica, a ona otkriva da joj je tokom karijere lepota dosta toga i oduzela i nametnula joj određena ograničenja.

- Donela mi je lepota dosta toga, ali isto tako može da odnese. Recimo ne mogu baš sve uloge da igram, to je nešto što izgled može da doda ili oduzme. Raspon likova je manji i automatski te stavlja u neke kalupe ili šablone. Onda čekaš na pravu ulogu - iskrena je mlada glumica te otkriva da joj ne bi bio problem da se potpuno transformiše za neku ulogu: - I te kako bih išla u transformaciju ukoliko je uloga i projekat vredan toga. Ošišala bih se na ćelavo, ugojila ili dodatno smršala, ali samo ukoliko je to stvarno vredno. Sve bih uradila što se tiče transformacije i to sa velikim zadovoljstvom i entuzijazmom i željom, volela bih da mi se to desi.

