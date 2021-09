SLAVNA GLUMICA PREMINULA U SVOM DOMU: Svima će nedostajati slavujski glas Džejn Povel (92)

Glumica Džejn Povel, najpoznatija po pojavljivanju u mjuziklima "MGM Royal Wedding" i "Seven Brides for Seven Brothers", umrla je u 92. godini prirodnom smrću.

Porodična prijateljica i portparol Suzan Granger potvrdila je u četvrtak za Dedline da je Povel preminula u svom domu u Viltonu, u američkoj saveznoj državi Konektikat. Povel je ranije živela u kući sa pokojnim suprugom Dikom Moreom, glumcem/publicistom koji je preminuo 2015.

Povel je rođena kao Suzan Lorejn Burce u Portlandu, Oregon. Karijeru estrade započela je kao pevačica.

U kasnijim godinama, Povel se pojavljivala u TV emisijama uključujući The Love Boat, Fantasi Island i Groving Pains. Njeno poslednje pojavljivanje na televiziji bilo je na Zakon i red: SVU 2002.

