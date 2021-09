POZNATI SE OPRAŠTAJU OD MINJE SUBOTE BOLNIM REČIMA: On je bio ukras našeg detinjstva!

Srpski voditelj i muzičar Minja Subota umro je u 82. godini nakon borbe sa teškom bolešću.

Brojne poznate ličnosti oprostile su se od njega putem društvenih mreža. Prva koja je to uradila jeste pevačica Leontina Vukomanović koja je objavila niz fotografija sa Minjom i rastužila mnoge.

"On je obeležio naše detinjstvo. Kada sam se poslednji put čula sa njim on je toliko želeo da se što pre vrati na posao. Toliko je želeo da peva. Juče je baš preneo sinu da nam kaže da očekujemo da on dođe i evo, jutros ovakva vest", rekla je kroz suze Leontina za Kurir televiziju.

Njena koleginica Ivana Peters takođe se oprostila od voditelja emotivnom porukom na Instagramu.

"Ukras našeg detinjstva... Gospodin Minja Subota", napisala je Ivana kratko.

Vest da je preminio objavio je i Goran Vesić.

"Naš Minja uz koga smo svi rasli. Minja koji nas je pesmom učio da budemo dobri ljudi i da razumemo svet. Minja koji je uvek bio vedar i nasmejan i kada se borio sa teškom, podmuklom i opakom bolešću. Kad bi neko pomenuo Minju Subotu svi, stariji ili mlađi Beograđani, odmah pomisle na “Muzički tobogan", emisiju detinjstva svakoga od nas. Minja je obeležio uspešne decenije tadašnje Televizije Beograd. Bio je inženjer elektrotehnike. Bio je uspešan muzičar, pevač, kompozitor, kantautor, scenarista i tvorac mnogobrojnih emisija na radiju i televiziji.

Aleksandar Milić Mili na mrežama je napisao dirljivu poruku.

"Bio je naše srećno detinstvo. Hiljade male dece okrenuo je muzici i osmehu u životu. Njegov trag je neizbrisiv... Hvala Minja. Počivaj u miru", piše u objavi.

"Dragi Minja, ukras sveta! Vaš rad i ljubav prema deci nastavljaju da koračaju za Vas! Putem Svetlosti", napisala je Lena Kovačević.

"Sa Minjom Subotom odlazi veliki deo detinjstva i odrastanja. Sjajno je bilo učiti od njega. Bio je veliki šmeker, uvek i do kraja. Hvala i večna slava", napisao je voditelj Ognjen Amidžić na Tviteru.

