NJIHOVOJ LJUBAVI SVI SU SE DIVILI: Evo šta je narušavalo bračnu idilu Milene i Dragana! Zbog jedne stvari ona je uvek LUDELA

Glumci Milena Dravić i Dragan Nikolić imali su skladan brak i ostali zajedno i u ljubavi sve dok ih smrt nije rastavila. Ipak, daleko od toga da im je svaki dan zajedničkog života bio idiličan i da nisu imali sitne probleme oko kojih su raspravljali.

Prema izjavi Dragana Nikolića, Milena mu je uvek zamerala što čita novine dok jede. Nije voleo svečane prijeme na koje su ih često pozivali upravo iz razloga što nije mogao da jede i uživa u hrani.

- Malo sam seljak po tom pitanju. Stidljiv sam i izbegavam takve prijeme na kojima se, katkad, na švedskom stolu posluže jastozi i kavijar. Ne volim da jedem stojeći, ne osećam se prijatno u takvim situacijama. Volim da uživam ne samo u klopi i ukusima, već i u ritualu kuvanja. Milena je mnogostruko bolji kuvar od mene. Ono što volim da jedem, to znam i da napravim. Na primer, zimi često u rernu ubacim krompir presečen napola, a preko njega poređam slaninicu. Kad se ispeče odozgo stavim kajmak ili sir, u zavisnosti šta imam u kući, i sve to u slast pojedem zalivajući pivom. Milena uvek “ludi” kad me vidi da čitam novine dok jedem. Otkad smo zajedno, više od trideset pet godina, govori mi da to rade samo prostaci. Jednom prilikom smo otišli u neki pariski restoran prosečnog izgleda i odlične kuhinje. Čim smo ušli, spazili smo čoveka koji je u jednoj ruci držao novine, a u drugoj kašiku. Nekoliko trenutka kasnije, kad je gospodin spustio novine toliko da otkrije lice, shvatili smo da je u pitanju Marčelo Mastrojani. “Kad može Marčelo da čita, zašto ne bih mogao i ja” konstatovao sam glasno dok je Milena kolutala očima – govorio je Gaga.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/srbijadanas

Bonus video:

03:35 ZAPLAKALA U PROGRAMU UŽIVO! Leontina SLOMLJENA zbog SMRTI Minje Subote! Ne može da ZAUSTAVI SUZE: Toliko je želeo da peva ponovo