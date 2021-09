REŠENA MISTERIJA MINJINOG PREZIMENA: Deca su ga stalno pitala kako Subota, a EVO šta im je on govorio

Minja Subota preminuo je u 82. godini posle teške bolesti u Beogradu. Iako je bio jedan omiljenih televizijskih lica i javnih ličnosti u Srbiji i regionu, mnogima je njegovo nesvakidašnje prezime ostalo prava nedoumica.

Uz njegove emisije odrasle su generacije, a on je jednom prilikom objasnio šta se krije iza njegovog nesvakidašnjeg prezimena:

- Deca su me uvek pitala zbog čega se emisija emituje nedeljom, a ja se prezivam Subota, to je bila velika dilema koja se nije razjasnila do danas. Zapravo, moje prezime je pravo srpsko prezime. Čak i ljudi koji se bave tim poreklom, govore da ta prezimena koja se završavaju na slovo – a, ili slično, a ne na – ić, zapravo pripadaju porodicama koje su sačuvale prvobitno srpsko prezime - rekao je Minja svojevremeno za Telegraf.

- Familija Subota je srpska pravoslavna porodica iz Petrovog Polja u Dalmaciji, a živela je tamo više od 600 godina. Moj otac je poreklom iz Drniša, a rođen je i živeo je u Splitu. Nakon završenih studija elektrotehnike u Beogradu, on se venčao s mojom majkom Desankom Piljom iz Sarajeva.

Podsetimo, Minja Subota je bio autor čiveog dečjeg serijala "Muzički tobogan", koji je počeo da se emituje 1980. godine i uz koje su odrasle mnoge generacije.

