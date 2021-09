PLJUNUO SI NA SVE MAJKE: Kontroverzni reper nakon TRUDNIČKOG STOMAKA snimao kako se PORAĐA, a razlog je potpuno BIZARAN! (FOTO)

Reper Lil Nas X nedavno je okačio seriju fotografija i snimaka sa trudničkim stomakom i izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, međutim sada je rešio da ode korak dalje.

Naime, pre izvesnog vremena šokirao je pratioce fotografijama na kojima pozira sa trudničkim stomakom.

Međutim, Lil je u narednom periodu nastavio da objavljuje fotografije sa stomakom i iznenađuje pratioce objavama sa stomakom. Mnogi su mišljenja da je postupkom ismejao majke jer je otišao toliko daleko da je i samom sebi pripremio Baby Shower.

Reper je ondao objavio nekoliko snimaka, a prvi od njih je onaj na kom reper sedi na wc šolji, a u opisu piše: "Počele su kontrakcije"

Potom je usledio snimak iz bolnice, na putu ka sali za porođaje, da bi reper na kraju na svet doneo svoj novi album "Montero".

Pratioci su bili zgroženi, a na mrežama se uveliko komentariše ceo slučaj.

"Pljunuo si na sve majke", "Ovo nije umetnost", "Nikad nećeš biti majka, pa hajde da ismevamo one koji se iskonski raduju prinovi", "Degutantno i bolesno", "Volim njegovu muziku ali ovo je prosto pogrešno"... pisali su kako na Instagramu tako i na Tviteru.

Podsetimo, kontroverzni reper Lil Nas X proslavio se pesmom "Call me by your name", a javnost je nastavio da šokira neobičnim izdanjima kao i poslovnim projektima poput prodaje patika koje u đonu sadrže pravu krv. Popularni brend čije je patike prodavao najavio tužbu, ali reper na to nije obraćao pažnju.

