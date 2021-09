POZNATI SRPSKI MUŠKARCI KOJI VOLE STARIJE: Mlađi su od svojih izabranica, a razlika između ovog MUZIČARA i pevačice je 14 GODINA!

U javnosti je odjeknula vest da glumac Milan Marić (31) u vezi sa 19 godina starijom Jelenom Popović koja je ostavila porodicu zbog njega. Naime, ovo nije prvi put da glumac u uživa u vezi sa starijom damom, a mi smo se prisetili poznatih muškaraca koji su mlađi od svojih izabranica.

Glumac Dejan Lutkić u ljubavi je sa suprugom Ljubinkom već dve decenije, a ona je od njega starija tri godine. Par iz braka ima dve ćerke, Anastasiju i Nađu, koje su povukle talenat za glumu od oca, a na pitanje da li će krenuti očevim stopama, glumac je svojevremeno rekao da ćemo to tek videti.

Dragan Petrović Pele i Olga Odanovć u braku su već više od dve decenije, a ono što je malo poznato o njima, jeste da je glumica tri godine starija od svog supruga.

Njih dvoje upoznali su dok je ona radila na diplomskoj predstavi "Groblje automobila", a uloge koje su dobili su upravo - muž i žena. Glumica je jednom ispričala da je znala za Dragana, ali da ga pre prestave nije ni upoznala, ipak jedan dan promenio je sve.

"Jednog dana, u vreme kada smo već počeli sa generalnim probama, došla sam slučajno ranije na fakultet. U učionici je sedeo samo Pele i iz čista mira mi rekao: "Ja ću tebe da ženim", ispričala je glumica za Blic.

Momčilo Otašević nedavno je po drugi put postao otac. Glumac je ćerku dobio sa devet godina starijom koleginicom Jelenom Perčin. Par se venčao u maju 2018. godine, nekoliko meseci kasnije su dobili ćerkicu Mašu, a nedavno i sina kojem su dali ime Jakša.

Sofija Milošević uskoro bi trebalo da izgovori sudbonosno "da" fudbaleru Luki Joviću. Naime, atraktivna manekenka starija je od svog izabranika šest godina, a par je nedavno proslavio prvi rođendan sinu Alekseju.

Milena Dravić bila je tri godine starija od svog supruga Dragana Nikolića.

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja", rekao je glumac svojevremeno za Stori.

Nikola Sarić Sajko, pevač koji se proslavio u muzičkom šou "Operacija trijumf", venčao se sa 10 godina starijom Milicom Cerović. Naime, par se upoznao u pomenutoj emisiji, gde se on takmičio, a ona je bila koreograf.

Goca Tržan u braku je sa 14 godina mlađi Rašom Novakovićem, a par je vezu otpočeo kada je muzičar imao 23 godine. Par se nedavno venčao u crkvi, a Goca je tom prilikom na Instagramu napisala:

"Život u dvoje nije samo život dvoje ljudi, mi smo kombinacija naših porodica, prijatelja, poznanika i dece. Oni svi nas čine celima. Zato vam svima hvala na ljubavi, na podršci i na razumevanju. Volimo vas sve", napisala je pevačica uz fotografije sa proslave crkvenog venčanja.

