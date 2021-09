MARIĆEVU 19 GODINA STARIJU LJUBAVNICU ODBACILE MAJKA I ĆERKA: Zbog glumca Jelena je NAPUSTILA porodicu i sada živi sa Milanom!

Milan Marić i bivša direktorka "Filip Morisa", Jelena Pavlović, u ljubavnoj vezi su više od dve godine, što je uticalo na njen porodični život. Jelena je varala svog tadašnjeg supruga sa glumcem koji je od nje mlađi čak 19 godina, a kada se to saznalo odlučila je da napusti porodicu, tvrdi naš izvor.

Od tada njena majka i ćerka ne žele da imaju nikakav kontakt sa njom jer ne mogu da shvate njenu odluku to što je bitniji ljubavnik od porodice. Prema saznanjima Kurira, kada se to desilo, Pavlovićeva je otpočela zajednički živort sa Milanom Marićem u stanu u Molerovoj na Vračaru.

foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić

- Jelenina porodica je jako ogorčena zbog toga što je uradila. Njen bivši suprug je advokat i vrlo su imućni. Preljubom i odabirom 19 godina mlađeg glumca, ona nije napustila samo muža već celu porodicu, zbog čega sada nije u kontaktu ni sa majkom, ali ni sa svojom ćerkom. Svi pričaju da se ona istinski zaljubila u Milana i da se ne kaje zbog svojih poteza. Već duže vreme Jelena ne priča sa majkom i ćerkom, znam da joj je to teško palo, posebno u početku. Pokušavala je ona da spusti loptu, nije lako kada dete neće da ti se javi, ali nije uspela - započeo je naš sagovornik.

foto: Beta

On je otkrio i koliko je Pavlovićevoj Milan pomogao da prihvati razdvojenost od deteta, ali i zašto se njihova veza još uvek krije.

- Mislim da je sada to prihvatila, nekako se pomirila sa tim. Pretpostavljam da joj je dosta pomoglo to što je Milan uz nju, on joj je velika podrška, a i non stop provode vreme zajedno. Ona više ne krije svoju vezu sa njim, sada nema šta da izgubi... On je sada problem. Ne želi da se zna da su u vezi navodno zbog njegovih obožaveteljki - zaključuje sagovornik Kurira.

foto: Beta

Milan se nije javljao na naše pozive, dok je Jelena preko svog advokata poslala dopis u kojem jasno piše da ona jeste u vezi sa Marićem, ali da supruga nije ostavila zbog toga već su se ranije sporazumno razveli.

foto: Dragana Udovičić

- Ističem da Jelena Pavlović nije napustila svoju porodicu već se sporazumno razvela od svog bivšeg supruga, što nema nikakve veze sa Milanom Marićem a da je njen sadašnji život sa uglednim umetnikom iz Srbije, informacija iz njenog privatnog života koju ima pravo da štiti, jer nije nosilac javne, niti političke funkcije - piše u dopisu advokatske kancelarije Ristić koje je angažovala Jelena.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda / Foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopočić, Beta

Bonus video:

01:22 MILAN MARIĆ POBEDIO KORONU: Glumac stigao u Niš i dobio najveći APLAUZ!