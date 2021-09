VEŽBA 4 PUTA NEDELJNO, JEDE MESO I JAJA, A ŠEĆER I BRAŠNO NIKAKO! Pajić otkrio tajnu izvajanog tela, a nekad je KUBURIO sa težinom

Glumac Zoran Pajić važi za jednog od najzgodnijih muškaraca u svetu glume, a sada otkriva da vežba i do pet puta nedeljno kako bi svaki mišić bio na svom mestu.

- Uglavnom vežbam četiri do pet puta nedeljno i radim različite grupe mišića. Posle tri nedelje menjam vežbe koje sam pre toga radio, što je dobro za mišiće i telo. O mojoj ishrani i treningu se već tri godine brine moj trener Marko i prezadovoljan sam. Transformacije su neverovatne - kaže glumac i dodaje:

foto: Dragana Udovičić

- U poslednje tri godine trudim se da se zdravo hranim i vežbam. Posao me nekad omete u tome, ali se brzo vratim rutini koju sam izgradio. Kad god se zdravo hranim i treniram dobro se osećam i to me drži da ne pokleknem i počnem da se hranim nezdravo jer me posle krivica izjeda. Jedem četiri obroka dnevno, koja čine meso, jaja, povrće i voće. Ništa šećer i brašno. Ceo život kuburim sa kilogramima. Što bi rekli, takav mi je metabolizam. Deset kila gore, deset dole od kad znam za sebe. Bilo je nekad i trideset gore, pa opet dole - smatra Zoran koji napominje da u današnje vreme nije teško izgledati dobro.

- Mislim da nikada nije bilo lakše. Toliko ima dijeta, programa, aplikacija, teretana, stručnjaka, nutricionista, salona i plastičnih hirurga. Pitanje je samo šta želimo i kome ćemo pokloniti poverenje - ističe Pajić. Na pitanje da li postoji tajni recept za srećan život, glumac šaljivo odgovara.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne postoji. Sve dok ga tražimo, bićemo nesrećni. Sreća je onaj trenutak kada se osećaš živim i ispunjenim, kada ti dopre do srca i mozga da je život lep i da vredi živeti. Potreba i rad na sebi da taj trenutak sreće ponovo osetiš sa ljudima koje voliš čini život - izjavljuje Zoran koji na svu sreću nije iamo većih problema sa zdravljem.

Glumac još uvek nije ima potrebu za bilo kakvim korekcijama na licu i telu:

- Niti sam za, niti protiv estetskih intervencija. Za sada nemam stav jer nisam imao potrebe za tim.

Zoran napominje da je uvek moguće baviti se zdravim životom, bez obzira na sve druge okolnosti.

- Danas se brzo i stresno živi, radi se po nekoliko poslova, ali sa druge strane u mnogim stvarima je ljudima olakšan život u odnosu na nekad. Gde god da se nalaziš dostava hrane je omogućena, možeš da vežbaš preko aplikacije kod kuće, izbor zdrave hrane je mnogo veći nego ranije, tako da je potrebna samo volja. Svaki put kada završim trening osećam se mnogo bolje, nego kada sam ga započeo - zaključio je.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic

