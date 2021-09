LEGENDA MUĆKI PRED SMRT PODNEO ZAHTEV ZA SRPSKI PASOŠ: Džon Čalis obožavao je našu zemlju, a planovi mu se nisu ostvarili

Čuveni britanski glumac Džon Čalis je preminuo u 79. godini. Nedavno je objavljeno da se glumac bori sa teškom bolešću.

Inače, poznato je da je legendarni Bojsi bio veliki ljubitelj Srbije. On je čak nedavno podneo zahtev za srpski pasoš i priznao da naša zemlja zauzima posebnom mestu u njegovom srcu.

- Otkako sam posetio Beograd radi snimanja filma osetio sam pravu toplinu i vezu sa ljudima u Srbiji. Učenje o vašoj zemlji i svim teškim vremenima kroz koje su ljudi prolazili, zatim saznanje da su gledajući „Mućke“ zapravo „pobegli“ od svakodnevnih borbi i strašnih ratova koji su se u to vreme vodili, za mene je bilo veoma dirljivo. Posebno mi je bilo emotivno dok smo snimali dokumentarac “Bojsi u Beogradu”, jer sam shvatio da sam bio deo emisije koja je obradovala mnoga lica, jer su me ljudi zaustavljali na ulici gde god sam išao u Beogradu, samo da razgovaraju sa mnom - pričao je Džon.

- Posle putovanja, karantin usled pandemije zaista mi je dao vremena da više razmislim o Srbiji i Beogradu. To je zemlja koja mi se zaista dopala i moram reći da ste veoma atraktivna nacija, devojke su lepe, a i muškarci veoma zgodni, naravno. Zato ću podržavati Srbiju na bilo koji način u budućnosti. Postati građanin po preporuci zamenika gradonačelnika i premijera zaista me je dirnulo i nešto je za šta nisam mislio da će mi se dogoditi. U životu se stvari događaju s razlogom, kako sam slučajno sreo Lazara Vukovića i za nekoliko nedelja smo bili u Beogradu na snimanju, a eto sada dobijam državljanstvo. Zar vam to ne pokazuje kako je sve moguće - kroz osmeh je govorio glumac.

Čalis je put za Beograd odložio zbog epidemiološke situacije, a govorio je šta će uraditi kada dobije pasoš.

- Planiram da dođem u junu ili julu sledeće godine. Ima toliko toga što nisam video u Srbiji, a prvo na listi mi je da obiđem Skadarliju i Oplenac - istakao je nedavno britanski glumac.

Primarni razlog prve Džonove posete Srbije bio je jer je prošle godine u našoj prestonici snimao dokumentarni film “Bojsi u Beogradu”. Film je privukao veliko interesovanje, kako naše publike, tako i publike u Engleskoj. On je čak hteo i da uradi film o Srbiji.

- Imam jedan projekat trenutno, a to je da se vratim u Srbiju i da saznam još nešto o vašoj zemlji. Možda napišem knjigu, a možda napravim još jedan dokumentarac - poručio je glumac nedavno.

