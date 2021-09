POZNATA VODITELJKA SAZNALA DA IMA RAK DOJKE: Odmah se odlučila na MASTEKTOMIJU, a reči njene ćerke KIDAJU DUŠU

Popularna voditeljka emisije "Kantrifajl" Džulija Bredbari (51) otkrila je užasavajuću istinu da boluje od karcinoma dojke.

TV lice je govorilo o svojim najtežim momentima, pa je kao najstrašniji navela momenat kada je morala svojoj deci da saopšti da se odlučila na operaciju na kojoj će joj kancer biti odstranjen, ali i dojka.

- Najstrašnije mi je bilo kada me je ćerka pitala da le će moći i dalje da me grli - rekla je Džulija, pa dodala da se dovoljno informisala o proceduri kojoj će biti podvrgnuta.

- Moći će da mi ostave bradavicu, a vremenom ću otići na rekonstruktivnu korekciju kod plastičnog hirurga da mi koriguje nedostatke - rekla je ona.

Kada se voditeljka nedavno pojavila na jednoj manifestaciji, odabrala je srebrnu haljinu otvorenog dekoltea, a za to je imala dobar razlog.

- Time sam se oprostila sa telom u kojem sam do sada živela, to je bio moj način - rekla je ona, pa dodala:

- Ne postoji način da budete spremni na te reči, kada čujete reč"rak" vaš mozak bukvalno eksplodira. Surova činjenica kod ljudskih bića je ta, što mi, za razliku od ostalih živih bića na planeti, zbog svoje svesti, znamo kada ćemo umreti i uglavnom kada to saznamo, ne možemo to sprečiti. Svi mi zamišljamo kako mirno živimo i zamišljamo lepu budućnost da dočekamo unuke i lepo ostarimo, ali kada čujete reč "rak" užasne misli vam prolaze kroz glavu, a stravična smrt je sve o čemu razmišljate. To je realnost - bila je iskrena Džulija.

- Mastektomija jeste ozbiljna procedura, ali ako jee to način da budem uz svoju decu i gledam ih kako rastu, onda nije problem - rekla je voditeljka koja ima sina i bliznakinje, a kojoj je ova operacija zakazana za mesec dana.

Voditeljka je otkrila da je redovno išla na kontrolu i preglede, a da je čak ovaj put htela da preskoči, jer se spremala za odmor, međutim, njena sestra je iz nekog razloga insistirala.

- Radila sam redovnu kontrolu testirana na mamografu kada je lekar jako uzdahnuo. Pitala sam ga u čemu je problem, a on mi je pokazao crnu senku na snimku moje dojke i rekao "Može biti rak". Delovao mi je zabrinuto, a onda mi pokazao šta vidi. Počela sam da plačem i da se smejem istovremeno, takva sam, bila sam u šoku kako mi se život promenio u sekundi i tako sam se odjednom našla na boku, ležeći dok su mi uzimali komad tkiva, to je bila moja prva biopsija. Kada su stigli rezultati saopšteno mi je da moj tumor vidljiv i da ima 6 cm, ali da će teško moći da se tretira, zbog pozicije na kojoj se nalazi. Tako sam se odlučila za mastektomiju - ispričala je Džulija.

- Često se pitam šta bi bilo da sam otišla kasnije, da sam zakasnila, da nisam otišla na taj zakazani pregled? Kada se sve završi, operacija, želim da pogledam u svoj ožiljak i kažem da je to bila moja borba života i da imam ožiljak kao dokaz da sam pobedila! - rekla je voditeljka.

kurir.rs