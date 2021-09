OTIŠLA JE NA ČUDNO PUTOVANJE, NEKA POČIVA U MIRU: Slađana Milošević se emotivnim rečima oprostila od Marine Tucaković

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini. Ona je, kao najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

foto: Luka Šarac Story

Marinu smatraju je najplodnijim tekstopiscem na našim prostorima, a iza nje su ostali brojni hitovi koje je stvarala nekoliko decenija, od osamdesetih godina prošlog veka.

Jedan od takvih umetnika sa kojima je sarađivala je i Aleksandra Slađana milošević koja se od Marine oprestila na društvenim mrežama uz emotivnu poruku.

- Otišla je na "Čudno putovanje", moja najbolja drugarica Marina Tucaković, iz 1970tih godina, ujedno i visoko nadarena pesnikinja, sa kojom sam od prvog dana stvarala hitove kakve su pesme: Au au (1977.g), Simpatija, Sexy dama, Moja čudna putovanja, Očigledno nije mi svejedno, Moj brat po pesmi, Kontroliši se, Čuvaj me, i koautorsko Fantastično putovanje ...Uobičajeni pozdrav za prelazak u drugi svet, pocinje sa "neka počiva u miru". I neka Marina počiva u miru, ali pomalo drukčijem, samo njenom, uz svojstvenu visoku energiju, želju za životom, dečju igru i večno traganje za suštinom. Marina i ja smo istovremeno postigle popularnost, mojom prvom autorskom pesmom "Au, au", kojoj je Marina dala svoj zavrsni dodir hita. Imala je dar da razotkrije suštinu naših duša i da reč drugome prenese. Nastavile smo sa pesmama koje smo pisale.

foto: Dado Đilas

Jedna, drugu smo dobro poznavale i znale šta će biti dobra poruka, dobra novina... posle uspeha 3. hita, "Sexy dame" Marina je želela da nastavimo provokativnim naslovima pesama i za mene napisala tekst "Ljuljaj me nežno". Olivera Mandića nagovorila je da pise hit. Međutim, htela sam da izađem iz šablona poželjne, sexy devojke i umesto te pesme, pocela sam da snimam prvi new wave u Jugoslaviji, pesmu "Amsterdam". Istina je, da je "Ljuljaj me nežno" bio odlican nastavak "Sexy dame". Zato sam nagovorila Olivera da započne pevačku karijeru i da pesmu sam otpeva. Zamolila sam mog prijatelja, slikara Kostu Bunuševca da napravi kostime i naterala Olivera da prihvati transdžender imidž...tako je bilo. Marina je vec želela da radi i sa drugim Sexy damama. Četiri godine posle "Au, au", oko 1981.godine htela je da pruži šansu grupi Zana i sve učinila za njihovu karijeru...Nastavak Marininog rada nastavlja se par decenija kasnije kada pocinje saradnju sa folk pevacicama, Jahić, Ražnatović, Karleuša i mnogi drugi.

U intervjuu ispod, Marina prića kako je karijeru započela sa mnom i hitom "Au, au".

Marina Tucaković, u intervjuu, govori o ASM...Marina (inače izvanredni lirski pesnik, čije pravo majstorstvo, nažalost, još nije poznato javnosti) pisala je tekst za kompoziciju "Au, Au" koju je ASM komponovala, aranžirala i osmislila provokativni koncept. Pesma je postala tako veliki hit, da i danas predstavlja uspešan recept koji imitiraju ženski izvođaci. Provokativan tekst, izasao je iz ideje jedne mlade devojke "Sexy dame", što je Marina prepoznala i svojim talentom i sličnim senzibilitetom, besprekorno uobličila u uzdah, preko potrebnog opuštanja. Slađana i Marina se ovom pesmom probijaju u sam vrh balkanskog šou biznisa i započinju novu eru popularne kulture u Jugoslavija - stoji u postu čuvene Aleksandre Slađane Milošević.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:16 KOMEMORACIJA LANETU GUTOVIĆU U JDP: Prijatelji i kolege se opraštaju od velikog glumca, stigao i Dačić