POLA DECENIJE POKUŠAVAJU DA SE RAZVEDU I NE IDE IM NAJBOLJE: Anđelina optužila Breda Pita da je ZLOSTAVLJAO sina Medoksa

Posle pet godina, Anđelina Džoli (46) i Bred Pit (57) se još nisu razveli. Naime, razvod su pokrenuli još 2016. godine, a i dalje se ne mogu dogovoriti oko starateljstva nad šestoro dece koju imaju zajedno.

Mogući razlozi prekida punili su tabloide godinama, kao i bitka za starateljstvo nad decom. U poslednjih pet godina oboje su potrošili više od milion dolara na brakorazvodnu parnicu.

foto: Profimedia

Zajedno imaju šestoro dece: Medoksa (19), Paksa (17), Zaharu (16), Šajlo (14) i blizance Vivijen i Noksa (12).

Medoks, Zahara i Paks su usvojeni iz Kambodže, Etiopije i Vijetnama, dok su Šajlo, Vivijen i Noks njihova biološka deca.

Anđelina već godinama pokušava da dobije potpuno starateljstvo nad decom, ali Bred se žestoko bori protiv toga.

Međutim, javnost su iznenadili nedavni dokumenti koji su se proširili medijima, a u kojima Anđelina tvrdi da je Bred tokom braka navodno bio zlostavljač.

Na sud je predala papire koji govore kako je spremna predočiti dokaze o tome da je Bred napao njihovog najstarijeg sina Medoksa dok je porodica bila na privatnom letu kući iz Francuske. Taj se napad navodno dogodio samo nekoliko dana pre nego je podnela papire za razvod 2016. godine.

Sa druge strane, Brad poriče sve ove optužbe te i dalje zbog njih nije bio priveden niti mu je presuđeno na temelju tih optužbi.

foto: Profimedia

- Razvela sam se zbog dobrobiti svoje porodice. Bila je to prava odluka, a ja se nastavljam fokusirati na njih. Neki su odlučili iskoristiti moju ćutnju, a deca vide i čitaju laži koje se pišu o njima u medijima. No, trudim se stalno da ih podsećam da samo oni znaju koja je prava istina - otkrila je Anđelina u intervjuu za Vog.

Na kraju poslednjeg suđenja dodeljeno im je zajedničko starateljstvo, a Džoli je odmah predala dokumentaciju Drugom kalifornijskom okružnom sudu u svrhu smene sudije Džona Oderkirka sa njihovog slučaja. Tvrdila je da je sudijina odluka nepravedna i da je odbio saslušati maloletnu decu i njihove želje u vezi starateljstva.

Tročlana komisija složila se sa Džoli i diskvalifikovala Oderkirka. Navedeno je da je kršio "svoje etičke obaveze". Oderkirk je obavljao dužnosti kao privremeni sudija i nije otkrio da ima poslovne veze sa advokatima Breda Pita, a to je moglo uticati na njegovu odluku.

- Činjenice se nisu promenile. Postoji puno dokaza koji dokazuju kako je ovo najbolje za decu. Nastavićemo da radimo ono što je u skladu sa time - rekao je Pitov portparol.

foto: Profimedia

Anonimni izvor za People rekao je da Pit misli da je ovo vrlo nezdravo i teško za decu.

Od kada su se razišli, par je započeo i različite puteve u životu.

Brad se u potpunosti posvetio svojoj glumačkoj karijeri i tako glumio u 14 filmova i osvojio Oskara za svoju ulogu u "Once Upon A Time In Hollywood" 2019. godine.

Sa druge strane, Anđelina se neko vreme skrivala od javnosti, no vratila se glumi nekoliko godina nakon početka razvoda kada je glumila u filmu Maleficent 2, a i prošle godine kada je glumila u "Come Away".

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

05:51 PSIHOLOG TATJANA SUBOTIĆ O PROFILU UBICE: Opasnosti kojima se služe, mogu vešto da FINGIRAJU