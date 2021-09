KOMEMORACIJA VELIKOM MILANU SUBOTI! Ršumović zaplakao, a Matija Bećković rekao: Minja je bio gospodin i čovek osmeha

Voditelj, pevač i kompozitor Milan Minja Subota, koji je preminuo u petak u 83. godini, biće sahranjen danas u 14 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Pre ispraćaja održava se komemoracija u Skupštini grada, a već je ranije objavljeno da će Minja za tri godine dobiti ulicu u Beogradu. On je do smrti bio na čelu upravnog odbora Dečjeg kulturnog centra, koja i organizuje komemorativni skup, na kome će govoriti Goran Vesić, Ljubivoje Ršumović, Slobodan Stanišić, Jovan Adamov, Tode Nikoletić i Žarko Dančuo.

Prvo je porodici saučešće izjavio Goran Vesić. Sa zvučnika se pre početka čula pesma na Ršumove stihove "Deca su ukras sveta", a zatim je održan minut ćutanja.

"Sazrevali smo uz njegovu muziku i učili da postanemo dobri ljudi, da nikad ne zaboravimo da čuvamo što je najvažnije - dete u sebi", rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić u svom emotvinom govoru.

Kniževnik Slobodan Stanić kaže da bi današnji skup bio vedra prilika da nije tužan povod.

"Minja će nam trajno nedostajati. Najviše su izgubili deca i mladi, jer im je iskreno pružao podršku. Minja im se predavao svom snagom svog talenata. Ostao je uveren da najbolje drugare stičemo u školskoj klupi. Naše druženje je počelo je pre 70 godina u Prvoj beogradskog gizmaniziji u I-6. rekao je Stanišić i dodao:

"Bio je dobar drug. U tobri je u vek nosio note. Svi bi se šalili zašto je petak, a ne subota, on bi uvek prihvatao šalu na svoj račun"

Dirigent Jovan Adamov rekao je da je prvi put zbog Minje napisao svoj govor.

"Za nekoliko minuta se ne može puno reći. Za mene je ovo najemotivniji trenutak u životu. Minja je bio poseban, gospodin na estradi, harazmatičan, posvećen stvaralaštvu, a posebno je bio ponosan na sina Miloša. Decu je smatrao malim ljudima. "Muzički toboan" je bio njegovo najveće delo. Bio je više od emisije. Voleo je timski rad i da čuje svačije mišljenje", poručio je Adamov.

Tode Nikoletić je pročitao pesmu koju je napisao o Suboti.

Pevač Žarko Dančuo otkrio je da mu Minja već nedostaje.

"Zvao sam ga Minjica. Teško je reći ono što već nije rečeno. Voleo je fotografiju. Napravio je tokom našim turneja foto-sekciju u Sovjetskom savetu. Svi smo zbog njega zavoleli fotografiju", kazao je Dančou.

Na kraju komemoracije je govorio i Ljubivoje Ršumović.

"Je li to plačeš, što me vidiš, pita me Matija Bećković". Umro je Minja Subota. Bećković je samo rekao: "Gospodin. Čovek osmeha". Gledajući ovu fotografiju vidim to", poručio je Ršumović.

On je priznao da je plakao, a vest ga je zatekla u Prijedoru.

"Plakao bih i sada, ali me je smarta".

Minja nije samo bio pevač i voditelj, već je voleo i fotografiju. Na komemoraciji pored njegove slike izložena su foto-aparati iz njegove kolekcije, kao i lični predmeti naočare i mali radio.

Na komemoraciju je stigao i njegov sin Miloš.

Svetislav Bule Goncić došao je da isprati Minji, a za kaže za Kurir da je i on odrastao uz njegove pesme:

- Imao sam sreću da Minju poznajem privatno. On je bio jedan najdivnijih ljudi na svetu. Kao i ostala deca, rastao sam uz njegove pesme i "Muzički tobogan". Uvek je širio pozitivu i dobro raspoloženje. Mislim da svi delimo ista razmišljanja kad govorimo o njemu.

Za mališane Minja je ostao verovatno najvoljeniji inženjer elektrotehnike, iako se tim pozivom nikada nije bavio. Preovladale su muzika i ljubav prema televiziji, u čijem je kreiranju tog neponovljivog dečjeg programa učestvovao zdušno i svim srcem. Od Duška Radovića je upamtio savet da se mališanima obraća kao sebi ravnima i uvek sa "poštovana deco", a to je primenjivao još otkako je napisao i najznačajniju pesmu na Ršumove stihove "Deca su ukras sveta".

