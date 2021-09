3 SERIJE IZDOMINIRALE NA DODELI EMIJA: Trijumf striming platforme, a ovaj voditelj 6. put UZASTOPNO odneo nagradu kući! (FOTO)

Drama Kruna i komedija Ted Lasso osvojile su glavne televizijske nagrade Emi, dok je Damin gambit proglašena najboljom mini serijom.

Pobedom u najboljoj dramskoj seriji sa naslovom Kruna, Netfliksu je dodeljena najveća nagrada do sada, dok je Apple TV+ ušao u prvu ligu striminga sa pobedom za humorističku seriju sa Ted Lasoom. Ni Netfliks ni AppleTV+ ranije nisu osvojili Emi za najbolju komediju ili najbolju dramsku seriju.

Olivija Kolman i Džoš O'Konor iz Krune su osvojili televizijske nagrade Emi za dramske glumce. Kolman i O'Konor, koji su glumili kraljicu Elizabetu i princa Čarlsa u raskošnoj sagi o britanskoj kraljevskoj porodici, proglašeni su najboljim dramskim glumcem i glumicom.

Kejt Vinslet proglašena je najboljom glumicom kao problematična detektivka u ograničenoj seriji "Mare of Easttown", dok je Juan Mekgregor pobedio s ulogom modnog dizajnera u miniseriji "Halston".

Nakon sezone koja se fokusirala na nesrećan brak princa Čarlsa i princeze Dajane, Kruna je donela i pobedu za sporedne glumce Džilijan Anderson kao bivše britanske premijerke Margaret Tačer i Tobajasa Menzisa kao pokojnog princa Filipa, ali i za tekst i režiju.

Džejson Sudeikis, zvezda i ko-kreator seije Ted Laso proglašen je najboljim glumcem u komediji, a Hana Wadingem i Brete Goldstein najboljim sporednim ulogama.

Džen Smart doživela je ovacije kada je proglašena najboljom komičnom glumicom u TV seriji "Hacks", koja govori o stand-up komičarki.

"Last Week Tonight with John Oliver" je dobio Emi za najbolju tok-šou emisiju (variety), a to mu je šesti uzastopni po redu.

RuPol, najpoznatiji dreg umetnik je osvojio Emi u dve kategorije: najbolji takmičarski program i kao voditelj najboljeg takmičarskog/rijatiti programa.

Zabrinutost zbog koronavirusa naterala je organizatore da celu ceremoniju presele u šator u centru Los Anđelesa sa smanjenom listom gostiju i obveznom vakcinom i testiranjem.

