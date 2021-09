TITO JE SPAVAO S MASERKAMA, A JOVANKA JE BILA OPASNA PO NJEGOVO ZDRAVLJE: Snežana Savić otkrila ŠOK detalje o PRVOJ DAMI SFRJ

Snežana Savić, u serija "Jovanka Broz i tajne službe" glumi glavnu ulogu se iscrpno spremala da verodostojno dočara Jovanku.

- To je priča o jednoj epohi i vremenu koje su te ličnosti obeležile sa Josipom Brozom Titom na čelu, kao i njegovom saputnicom Jovankom. Ona je narodni heroj, oficir i žena koja je bila odlikovana za hrabrost u ratu, jedna od najlepših žena na svetu koja je uvek plenila svojom pojavom. Mnogo je tu neispričanih priča. Šuškalo se da je ona bila stroga, perfekcionista, otpuštala sve one koji joj se nisu dopadali iz raznih razloga. Jovanka je bila izuzetno jaka žena - navela je Snežana.

- Pred kraj Titovog života kada nisu bili u sjajnim odnosima, dobila je poziv da proslavi sa njim Novu godinu. Ona na to nije pristala, jer je prethodno Tito bio umešan u aferu sa dve maserke koje je ona tada nazivala konkubinama. Više puta je isticala da je trpela mnogo toga samo iz inata i govorila je kako je sve svoje neprijatelje nadživela - rekla je Snežana, koja igra Jovanku nakon sastanka sa Titom i otkrila na koji način se pripremala za ulogu.

- Dosta sam proučavala o njoj. Njenu ličnost, način na koji je govorila, hodala, njenu boju glasa, intonaciju. Pokušavala sam koliko god je moguće, naravno sa merom, sve to da prenesem na publiku. Jovanka će biti prikazana na verodostojan način. Fizički podsećam na nju, imamo slične crte lica. Kostimi i maska su dodatno doprineli tome da podsećamo - istakla je glumica.

- Jovankina verzija priče je da su uspeli da ga odvoje od nje, jer je ona navodno volela vlast i želela da preuzme tron. I na kraju su Tita uspeli da odvoje od Jovanke, jer se ona previše mešala u sve, postavljala razne uslove. Mnogi tvrde da je to Titu na neki način zasmetalo. To je moja lična opservacija. A možda i vreme čini svoje, možda mu je samo dosadila. Žena koja ga stalno pritiska. Bili su ubeđeni da ona škodi njegovom zdravlju i da on treba da bude sam. Razdvojili su je od Tita jer se previše mešala u politiku - zaključila je bila Snežana.

