KRVARIO DOK JE PRIČAO I NIJE HTEO KOD LEKARA: Tomina velika drugarica u suzama zbog filma, iznela detalje poslednjih dana PEVAČA!

Pevačica narodne muzike Lepa Lukić otkriva da je njen veliki prijatelj Toma Zdravković voleo život i muziku, nije se obazirao na zdravlje i bio pravi boem, baš kako je reditelj Dragan Bjelogrlić i prikazao publici.

Pevačica Lepa Lukić prenela je impresije o filmu "Toma" koji je snimljen po životu njenog velikog prijatelja Tome Zdravkovića. Kako nam otkriva, u više navrata se zaplakala, pa se prisetila kako su izgledali poslednji dani legendarnog pevača.

foto: Stefan Stojanović

- Sve je lepo urađeno, dočarano, ni jednu zamerku za film nemam da dam, više puta sam se rasplakala dok sam gledala. Toma je zaista bio kao na filmu kada je bolest u pitanju, nekako se na nju nije obazirao. Stalno je govorio: "Jednom se živi, svi ćemo da umremo, pa šta sad treba da radim? Šta je tu je!" Stalno je to ponavljao kada bi ga za zdravlje upitali, čak i kad je krvario to je govorio. Zoran Kalezić i ja smo ga terali da ide kod lekara, on nikad nije psovao nego samo kaže: "Pusti, bole me krompiri, neka bude šta hoće. Ne mogu ništa da spasim ako je tako suđeno, i gotovo. Pa šta, nisam jedini". Ne bih mogla da budem takva, a on je eto baš tako podnosio, bio je hladan na bolest. Šta je u sebi mislio ko zna... Možda je bilo trenutaka kada je o svemu razmišljao, a mi nismo znali. Izbegavao je da priča o bolesti - rekla je Lepa i dodala:

foto: Pritnscreen

- Pevao je kao da nije bolestan. Bio je boem. Sve dok bolest baš nije uhvatila maha on je pevao, voleo je muziku. Ali zato poraz nije voleo. Sećam se da smo igrali remi često i da vam kažem, nije voleo da gubi!

U ulozi Lepe Lukić našla se Olivera Bacić, a pevačica kaže i da se na jednu scenu sa psovkama zasmejala.

- Odglumila je moj kakter baš. U jednoj sceni na filmu neko mi je prišao i ja kažem: “Marš u pi**u materinu!” Ja to znam da odvalim! Moguće da sam to tako i javno rekla, to me je nasmejalo od srca. Lepo je što je moja pesma: “Srce je moje violina” ubačena. Zahvalna sam i zadovoljna. Bjelogrlić mi je na premijeri filma rekao da će u seriji biti mnogo više mog lika, pa će me kontaktirati da me pitaju šta je još bilo, da se doda - zadovoljno je poručila Lepa.

foto: Stefan Stojanović

Kurir.rs/Blic