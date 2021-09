MARKO JANKETIĆ ZA KURIR: Moj pokojni otac Miša Janketić družio se s Mikom Antićem, pa je uloga u Tomi posveta tom prijateljstvu

Glumac Marko Janketić jedan je od članova žirija na 14. izdanju Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije.

Kao dete glumaca, Miše Janketića i Svjetlane Knežević, on je odmalena bio inficiran glumom. U razgovoru za Kurir Marko se priseća svog filmskom debija, ali i govori o ulozi u filmu "Toma" Dragana Bjelogrlića.

Član ste žirija i na vama će biti odluka da izaberete najbolje. Na koji način gledate film kad igrate u njemu, a kako kad ste u ulozi publike?

- Postoji razlika između te dve stvari, jer za filmove u kojima sam učestvovao otprilike znam priču i scenario - to je druga vrsta očekivanja. Filmovi u kojima nisam učestvovao i koje nisam radio - to je blanko papir za mene. Nije mi poznat teren, i to je razlika. Takođe, razlika je u tome što nisam neko ko mnogo voli da gleda sebe, uvek mi je neprijatno jer najbolje vidim svoje nedostatke. Volim nekada da pogledam, čisto da bih mogao da izanaliziram gde su greške ili eventualno nešto novo što sam radio - u smislu glumačkog zadatka koji nisam radio, da bih video kako to otprilike izgleda.

foto: Ana Paunković

Debitovali ste kao dete u "Tri palme za dve bitange i ribicu". Kakva su vam danas sećanja na taj film?

- Pamtim ga kao dete koje se igralo. To snimanje je meni bilo jako uzbudljivo, osećao sam se kao vrlo bitan i važan što su mene izabrali - jer je bila mala audicija. Bio sam jako uzbuđen što učestvujem u stvaranju jednog filma, sa velikim glumcima koje sam kao klinac gledao - Žikom Todorovićem, Dubravkom Mijatović, Goricom Popović, Mandom... Prvi susret sa kamerom, setom - bilo je to nešto novo za mene, a u isto vreme sam bio dete koje se još uvek igra. Na kraju krajeva, i ostao sam dete koje se igra, jer ovo jeste jedna velika igra.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Imate li omiljenog reditelja?

- Nemam omiljenog reditelja ni glumca, imam omiljene reditelje. Volim naše i strane reditelje. Volim Kjubrika, Kopolu, Skorsezea, ali i Darka Bajića, Bjelu, Gagu Antonijevića - sve sa kojima sam radio, stvarno ih sve volim. Lepo mi je bilo da sarađujem sa svim rediteljima do sada i nekako smo se uvek vraćali jedni drugima. Izdvojio bih jednu rediteljku, sa kojom sam radio petu sezonu "Ubice mog oca" - Mašu Nešković, sa kojom sada snimam novu seriju "Bunar". Ona je izuzetno talentovana, volim reditelje koji vole da rade sa glumcima, koji su predani svom poslu.

Na jesen kreće nova sezona serije "Ubice mog oca". Šta možemo da očekujemo?

- Početak pete sezone je tamo gde je četvrta stala, ti odnosi su tu gde su i razvija se priča u tom smeru - u kom, ja ne mogu da otkrijem sada. Jedna zanimljiva sezona, koja zalazi u prošlost kada je u pitanju otac inspektora Jakovljevića. S druge strane, u fokusu je vršnjačko nasilje. U petoj sezoni se pojavljuju mladi glumci koji će sigurno nositi pozorišni repertoar, ali će i biti veliki glumci na filmskom platnu i televiziji. U to sam ubeđen.

foto: Nikola Anđić

Da li ste delili kadar sa Brankom Katić?

- Imao sam sreće da konačno radim sa Brankom Katić. Imali smo zajedničke scene, sa njom je zadovoljstvo raditi. Ona je intuitivna, inteligentna i velika glumica. Sa njom sam uživao.

Gledaćemo vas u filmu "Toma", gde igrate Miku Antića, kakav je osećaj glumiti ga?

- To je lepa epizodica. Mika je sam po sebi personifikacija poezije, kafane, ljubavi prema Romima. On je jedno veliko srce i duša. Zanimljivo je jer se moj pokojni otac Miša Janketić družio sa Mikom, znam mnogo priča o njemu - pa mi je bilo veliko zadovoljstvo i uživao sam da se bar tako podružim sa Mikom Antićem.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Ima li neka anegdota o Miki?

- Volim takve pesnike poput Brane Petrovića i Vitomira Nikolića. Ispod tog oklopa grubijana i fajtera krila se ranjiva duša. On je to nosio u svojoj poeziji i kao čovek.

Igrali ste i Ivu Andrića?

- Imao sam samo jednu scenu. Nisam imao puno prostora da razvijam taj lik. Više mi je prijao Mika Antić.

foto: Profimedia

Kurir.rs Maša Kostić

