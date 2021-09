KOLIKO ĆE TRAJATI VEZA MILANA MARIĆA I NJEGOVE 19 GODINA STARIJE DEVOJKE: Astrolog ima NEVEROVATNA predviđanja!

Kada ljudi nisu sigurni u kom pravcu im se kreće život ili kada su, za neke dileme, potrebne smernice, često posegnu za savetima astrologa ili astronumerologa.

Kome su zvezde naklonjene, šta donosi retrogradni Merkur koji "samo što nije" i da li neki horoskopski znaci treba posebno da obrate pažnju na određene znakove, otkrila je astrolog, Ružica Kralj.

foto: Kurir televizija

- Od 27. septembra do 18. oktobra kreće retrogradni Merkur i ja ću uvek ponoviti tu rečenicu, nemojte da ga se plašite. Nije on tako opasan kao što ljudi misle. Ima mnogo dobrih stvari u njemu. On preispituje neke znake i tera nas da usporimo - kaže Ružica.

foto: Kurir televizija

Kao po običaju Rušica je prokomentarisala i našu javnu scenu, a posebno par koji intrigira javnost poslednjih dana.

Kako su zvezde nakolonjene Milanu Mariću i njegovoj 19 godina starijoj partnerki Jeleni Pavlović navodi da je ovo godina tranzicije, te da će se sve više čuti za odnose starija žena, mlađi muškarac.

foto: Kurir televizija

- Žena je često puna energije i nakon 50-te godine, a muž joj se mentalno penzionisao još u 38-oj. Takvoj ženi treba mlađi muškarac da je pokrene. Bolji je odnos starija žena i mlađi muškarac i obrnuto. Jer u obrnutoj situaciji ta veza može da opstane isključivo ako muškarac ima stabilne finansije - kaže Ružica.

- Ja mislim da će ta veza da traje, on je po meni veoma stabilan muškarac i neko ko zna šta hoće. On uživa u trenutku - kaže astrolog.

foto: Kurir televizija

- Kod nas na Zemlji događaju se karmičke ljubavi, jer se često srećemo sa osobama kao da se znaju godinama. Na krupne stvari ne možemo da odlučujemo, samo na sitne - kaže Ružica Kralj.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:24 ZBOG OVE PESME PLAKALA JE CELA JUGA: Neda Ukraden OTKRILA TAJNU nastanka ČUVENOG HITA Zora je