NA KURIR TELEVIZIJU STIŽE HUMORISTIČKA SERIJA FELIKS! U glavnim ulogama Tihomir Stanić i Petar Božović

Nakon uspešne pozorišne predstave, od 4. oktobra na programu Kurir televizije možete da pratite novu seriju "Feliks".

Prvi dramski program s potpisom naše kuće je ekranizacija romana prvenca Vladimira Kecmanovića, a rađena je u produkciji "Fajerflaja". "Feliks" po žanru spada u "dramediju", što je svojevrstan miks humorističke i dramske serije. Glavnu ulogu tumači Tihomir Stanić, a igraju Petar Božović, Strahinja Blažić, Tanja Bošković, Danica Maksimović, Jovan Mijović i Bojan Hlišić. Režiju potpisuju Đorđe Stanimirović i Stefan Malešević, a scenario grupa autora, među kojima su i Slaviša Pavlović i Dejan Stojiljković.

foto: Marko Todorović

- Na ideju da bi od romana "Feliks", koji je, rečeno jezikom filma, dramska priča, mogla da se napravi komična serija došao sam kada sam video kako je urađena dramatizacija za pozorište. Naime, roman u prvom delu ima naglašene komične elemente i osnovnu komičnu situaciju koja može da se razvija zahvaljujući potencijalu koji roman nije iskoristio - kaže Kecmanović.

foto: Ana Paunković

Roman počinje kao hronika o bivšem prevarantu Simeonu Rakiću, zvanom Feliks. Penzioner, koji je dao oglas za razmenu stana, obilazi nekoliko stanova u drugim gradovima. Od svakog čoveka kome je najavio posetu traži novac za put. Tako Simeon preživljava iz dana u dan, ali zaboravljeni greh iz prošlosti odrediće njegovu sudbinu. Tokom naizgled obične noći Feliksu u stan, sa pištoljem u rukama, dolazi vanbračni sin Dragan, za koga nije znao da postoji. U seriji priča počinje na kraju romana, pa otac ima dva vanbračna sina Momira i Dragana, rođena iste godine, jednog iz Crne Gore, a drugog iz Srbije, kao i misterioznu naslednicu stana Marinu.

foto: Marko Todorović

Petar Božović igra Alimpija, dedu porodice, koji je imao samo duo scene sa svojim sinom Simeonom.

- Pročitao sam knjigu "Feliks" i to me privuklo. Nisam ni znao da se snima serija, pa me je obradovao poziv. Još mi se više dopada uloga duha. Odnos oca i sina je večita tema. Igram već dugo godina sličnu ulogu u Banjaluci. Otac kad umre je strožiji prema svom detetu. Kad je živ može da pomogne, a kada ga nema gađa pravo srce. Mislim da će publika gledati sa simpatijama ovu seriju - rekao je Božović i dodao:

foto: Marina Lopičić

- Alimpije je neka predratna srednja klasa. Ona je svoje vrednosti branila i štitila, ali su mnoge propale. Danas nemamo više ni tu srednju klasu. U tom vakuumu se nalazi veliki broj stanovnika. Kroz ovu ulogu se borim i za ono što sam ja izgubio u ovom svetu. Čovek koji se ne seća svojih grehova ne može naći put prema veri i Bogu

foto: Marko Todorović

.Petar Božović kaže da će pored muške ekipe srca publike osvojiti i dve dame. - U seriji treba obratili pažnju na dve glumice i mislim da će publika voli da ih gleda. Jedna se zove Danica, a druga Tatjana - konstatovao je glumac.

Snimanje "Feliksa" trajalo je 13 nedelja, odnosno 65 dana, od marta do juna 2021, i većinom je snimano u studiju, koji je bio pretvoren u stan porodice Simeona Rakića, kao i na nekoliko lokacija u Beogradu.

Serija će se emitovati samo na Kurir televiziji od 4. oktobra radnim danima u 18.30 i 22 časa.

foto: Marko Todorović

Kurir.rs

