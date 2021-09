NENAD NENADOVIĆ PLAKAO ZBOG MIKE ALEKSIĆA VIŠE NEGO IKAD U ŽIVOTU! Objavljen potresan intervju preminulog glumca

Večiti dečak glumačke scene Nenad Neša Nenadović otišao je u sredu tiho u 57. godini, dok se na televiziji emitovala serija "Igra sudbine", u kojoj je igrao kriminalca Brunera.

S glumačkim pozivom susreo se još kao dečak, kad je otišao na audiciju za Dramski studio Radio Beograda, već sa 13 postao Moljac u "Povratku otpisanih", a zatim je igrao i u filmu "Boško Buha". Godinama je držao školu glume, a malo ljudi zna da mu je učitelj glume bio i Miroslav Mika Aleksić, optužen za silovanje i polno uznemiravanje više svojih učenica. U emotivnom intervjuu, objavljenom na sajtu njegovog pozorišta "Boško Buha", on je otkrio da je zbog učitelja glume plakao.

- Prvi susret s realnošću doživeo sam kad je Batu Miladinovića zamenio Mika Aleksić. Sve mlađe je ispisao iz grupe i poslao ih ponovo na audiciju, a nama kojima je ostalo još godinu dana rekao je da ostanemo tu, pa ako upišemo fakultet - super, ako ne - doviđenja. Te godine sam više plakao nego ikada u životu. Na mene je Mika imao poseban pik, jer sam kod Bate imao status ljubimca, u smislu da je voleo mnome da se pohvali. I oboleo sam od te bolesti, mislio sam da sam sve naučio o glumi, mislio sam da može da se napiše knjiga o svemu što izađe iz mojih usta - ispričao je Nenadović i dodao:

- Uz Miku sam pao sa 500 metara visine. Prizemljio me je, što je dobro, jer sam takav čovek - kada me neko pohvali, ja prestanem da radim. Posle njegovih prozivki vratio bih se kući i razmišljao. Kad sam išao ulicom, samo sam se trudio da niko ne vidi koliko sam blizu da zaplačem, a matori magarac. Čak mi je rekao da nigde ne pričam da sam kod njega u grupi, da ga ne blamiram. Tek posle sam skapirao da je to bio njegov način da me izleči, jer nije imao mnogo vremena do Akademije. Dao mi je jedinu pohvalu noć pred prijemni, kada je rekao da misli da ću se upisati. Naravno, nisam smeo mnogo da se bavim tom njegovom pohvalom, da ne bih uzleteo. Međutim, imao sam sreće i uspeo da se upišem na Akademiju kod Minje Dedića, upao sam na njegovu poslednju klasu i odmah posle toga sam ze zaposlio u pozorištu.

Od dečaka, stasao je u mladića spremnog za Akademiju, i već na drugoj godini prigrlilo ga je, ispostaviće se, njegovo pozorište "Boško Buha", kome je ostao veran. Za svoj rad, Neša Nenadović je dobijao nagrade, a najdraže su mu bile "Buhine "- za "Tri musketara" i "Princa - arkadnu avanturu". Bio je i upravnik "Buhe" i osnivač Internacionalnog festivala pozorišta za decu i mlade. Nenad Nenadović bio je ponosni otac dve umetnice - balerine i mlade glumce Jane i Mine, s kojima je delio kadar u "Fazonima i forama", do poslednjeg trena zaljubljen u suprugu Snežanu.

Glumac će biti sahranjen u ponedeljak u 14 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a pre ispraćaja u 11.30 biće organizovana komemoracija u Ustanovi kulture "Vuk Karadžić".

