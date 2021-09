IMALA SAM PRIVILEGIJU DA TE ZOVEM TATA, LAKU NOĆ MOJA NAJSJAJNIJA ZVEZDO: Ćerka Nenada Nenadovića se oprostila POTRESNOM porukom

Vest da je čuveni glumac Nenad Nenadović preminuo od posledica korona virusa je sve ostavila u šoku. Tokom proteklih dana, prijatelji i poštovaoci Nenandovog lika i dela su se opraštali od njega putem društvenih mreža.

Bol kroz koji porodica Nenada Nenadovića sada prolazi je neopisiv, ali su smogli snagu da se oproste od njega i javno.

Ćerka Jana je podelila na svom storiju detalje vezane za komemoraciju i sahranu.

Ćerka Mina je takođe podelila emotivnu poruku.

- Dragi tata, zahvalna sam i ponosna što sam mogla da rastem i učim o životu pored tebe. Znam da nisi prihvatao i priznavao da si veliki, a bio si više nego što možeš i da zamisliš. Zaslužujepš da se o tebi priča svaka dan. Nikada nećeš biti zaboravljen, obećavam ti! - piše između ostalog u poruci mlade glumice.

Oglasio se i Ljubomir Bulajić, emotivni partner Nenadove ćerke Jane.

- Nismo otišli na pecanje… Nismo opalili tu partiju sonija… Nismo stigli ni do Tare… Na ljubovijske krivine i Janinu mučninu zbog moje vožnje, daleko je i da mislim. Nismo stigli ni sve da ti kažemo. Ali vidiš, ja znam da si ti tu i da ni za šta od svega toga nije kasno. Znamo to svi. Tako da ćemo tek da pričamo, družimo se, putujemo i pecamo. Na kraju se sve svede na to koliko si puta nekome rekao da ga voliš. Ja možda nisam umeo i smeo da to kažem baš tim rečima, ali znam da znaš - piše u emotivnoj poruci koju je mladi glumac objavio na Instagramu.

