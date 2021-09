DŽEJSON DERULO RASKINUO SA DEVOJKOM: Dobili su bebu pre 4 meseca, a sad pukla tikva! (FOTO)

Pevač Džejson Derulo pre samo tri dana proslavio je rođendan sa svojom porodicom, a tom prilikom objavio je emotivan tekst i fotografje na Tviteru.

Iako je delovalo kao da ljubav između njega i njegove izabranice Džene Frumes cveta, posebno jer su pre samo četiri meseca postali roditelji, njih dvoje su sada raskinuli.

- Džena i ja smo odlučili da se razdvojimo. Ona je predivna majka, ali osećamo da će nam razdvojenost u ovom trenutku omogućiti da budemo najbolja verzija sebe i najbolji roditelji. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost - poručio je pevač na ovoj društvenoj mreži.

foto: Printscreen/Twitter

Pre samo tri dana par je imao izlive emocija na društvenim mrežama, dok je Dženina ubrzo nestala, pa su time podgrejane sumnje da već tada nešto nije bilo u redu.

- Srećan rođendan, Džejsone! Presrećna sam što delim rođendan s mojom ljubavi. Ti si najzgodniji, najvredniji, najtalentovaniji i najljubazniji čovek ikada. Zaista me činiš potpunom i zahvalna sam na ljubavi koju delimo. Ti i naše dete činite me najsrećnijom devojkom na svetu i jedva čekam da s vama napravim nove uspomene. Znam da sam ponekad teška, ali ti me činiš boljom i prihvataš me takvom kakva jesam i zauvek sam ti zahvalna na tome. Volim te puno, zauvek - napisala je tada Džena, ali ta objava je ubrzo izbrisana.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ.