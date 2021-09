OTAC JOJ JE KONTROLISAO ČAK I SMS PORUKE: Isplivali novi detalji MUČNOG starateljstva, evo šta je još Britni Spirs trpela!

Dokumentarac Britni Spirs pod nazivom "The New York Times Presents: Controlling Britney Spears" izneti novi detalji o odnosu pevačice s ocem Džejmijem, koji je godinama unazad bio njen staratelj, piše "Page Six".

Naime, u dokumentarcu se tvrdi kako je Džejmi Spirs imao toliko kontrolu nad životom svoje kćerke da joj je čak kontrolisao poruke, telefonske pozive i istoriju pretraživanja na internetu.

foto: Profimedia

U ovom dokumentarcu pored ostalih govorio je i Aleks Vlasov, koji je radio u timu koji je čuvao pevačicu od 2012. do 2021. godine. On je istakao da mu je pevačicin otac naredio da stavi roditeljski nadzor na Britnin mobilni.

"Britni je htela da nabavi Ajfon i to je bila ogromna stvar za njih. Svi su bili zabrinuti. Moj šef mi je prišao i pitao me postoje li neke usluge praćenje na Ajfonu za koje znam. Pitao sam ga kako to misli, na šta je on rekao: ‘Pa, roditeljski nadzor. Postoji li način na koji se može staviti roditeljski nadzor na Ajfonu?’ Tada mi je šef objasnio da nadziru Britnine komunikacije putem mobilnog radi njene vlastite sigurnosti i zaštite", ispričao je Aleks.

Podsetimo, pevačicin otac Džejmi je početkom septembra zatražio od suda da prekine starateljstvo nad ćerkom, koje je imao 13 godina.

foto: Profimedia

