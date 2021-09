KONTROVERZNA LEPOTICA KOJA JE VIŠE GOLA NEGO OBUČENA PONOVO ŠOKIRA: Za mene je S*KS kao pranje zuba, pa valjda svi to rade?

Polusestra Kejt Mos Loti Mos često intrigira javnost golišavim fotografijama, a nedavno je šokirala publiku otvorenim tvrdnjama o tome da je za nju s*ks isto što i pranje zuba.

Atraktivna 23-godišnjakinja nedavno je potvrdila svoju vezu sa muzičarem Tristanom Evansom iz grupe "The Vamp", a za medije je rekla i da imaju odnose svakog jutra.

Naime, Loti je akcentovala da uživa u svojoj seksualnosti i da zato olako pokazuje sve svoje čari na društvenim mrežama.

"Da, radim na OnlyFansu i osećam kao da je to okarakterisano kao nešto prljavo i odvratno, ali seks je sjajna stvar. To bi trebalo da bude zabavno i lagano i dobra tema za razgovor. Svi ga imaju, pa zašto se toliko stidimo toga", rekla je ona za "The Sun".

"To je nešto što svi rade ujutru. Kada se probude, svi peru zube i svi imaju s*ks. Ne u isto vreme... pa, možda i da! Zavisi od položaja. Vrlo sam pozitivno nastrojena ka intimi", dodala je.

Kontroverzna lepotica je prošle godine priznala da može da oseti privlačnost prema svim polnim identitetima i polovima, kao i da svakome kome to ne odgovara jednostavno pokaže vrata.

"Ljudi sa kojima izlazim uvek prihvataju moj izbor, a ako ne - znaju gde su vrata", akcentovala je.

